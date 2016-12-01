Почему за счёт нас?

Микрорайон Строитель – территория настолько отдалённая, что до 2016 года туда и транспорта-то не было.

Фото Николая СТЕРНИНА

Любовь Семёновна МАЛАКИЧЕВА,

Светлана ПОСАШКОВА,

Алексей ИВАНОВ

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Вопросы работников мебельной фирмы в Майске мы направили в транспортный отдел администрации АГО и получили ответ за подписью начальника управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи Василины ШУНОВОЙ.Василина Витальевна предлагает пассажирам добираться до Майска на трамвае № 3 (17 мрн-Майский вокзал), а также на автобусе № 2 (22 мрн-мрн Китой). Сразу видно, что Василина Витальевна не пользуется регулярно общественным транспортом, а то бы знала, что ездить на трамвае – это целая наука. Сначала надо вычислить его расписание, которого на остановках как не было, так и нет.Своё решение продлить маршрут № 1 до микрорайона Строитель администрация поясняет так:Ничего нового. Все автобусы в отдаленные микрорайоны, сёла и посёлки перевозчики называют убыточными и диктуют администрации свои условия, видимо, угрожая тем, что вообще уйдут с маршрута (иначе почему у нас так всё двигается и сокращается?). Напомним историю с маршрутом № 28: в прошлом году его без предупреждения укоротили в старой части города. Сокращают количество рейсов автобуса №5 в микрорайон Юго-Восточный и даже автобуса №105 в Савватеевку.У нас хотя бы в городе есть выбор: трамвай, «двойка» или «единица». У жителей Строителя вообще никакого транспорта не было. Поэтому выбрали их. А принимать решения так, чтобы и перевозчики были сыты, и пассажиры довольны, у администрации пока не получается.