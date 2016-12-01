Почему за счёт нас?

Микрорайон Строитель – территория настолько отдалённая, что до 2016 года туда и транспорта-то не было.
Фото Николая СТЕРНИНА- После того как изменили схему движения автобуса № 1, мы не можем на нём уехать в Майск на работу. Работники нашей мебельной фирмы раньше садились на «единицу» в городе и ехали без пересадок. А теперь по городу автобус идёт по-другому, и нам надо платить 40 рублей в один конец до работы, с пересадкой. Почему жителям посёлка Строитель сделали лучше, а нам хуже?
Любовь Семёновна МАЛАКИЧЕВА,
Светлана ПОСАШКОВА,
Алексей ИВАНОВ
Вопросы работников мебельной фирмы в Майске мы направили в транспортный отдел администрации АГО и получили ответ за подписью начальника управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи Василины ШУНОВОЙ.
Василина Витальевна предлагает пассажирам добираться до Майска на трамвае № 3 (17 мрн-Майский вокзал), а также на автобусе № 2 (22 мрн-мрн Китой). Сразу видно, что Василина Витальевна не пользуется регулярно общественным транспортом, а то бы знала, что ездить на трамвае – это целая наука. Сначала надо вычислить его расписание, которого на остановках как не было, так и нет.
Своё решение продлить маршрут № 1 до микрорайона Строитель администрация поясняет так: «В администрацию АГО поступали многочисленные просьбы жителей этого микрорайона… Для того чтобы пустить общественный транспорт в этот отдаленный микрорайон, на улице Ярослава ГАШЕКА был проведен ремонт дорожного полотна, проезжая часть расширена, установлено 38 светильников уличного освещения. Однако маршрут № 1 – это один из самых убыточных маршрутов. За счёт его оптимизации с перевозчиком удалось найти компромиссное решение».
Ничего нового. Все автобусы в отдаленные микрорайоны, сёла и посёлки перевозчики называют убыточными и диктуют администрации свои условия, видимо, угрожая тем, что вообще уйдут с маршрута (иначе почему у нас так всё двигается и сокращается?). Напомним историю с маршрутом № 28: в прошлом году его без предупреждения укоротили в старой части города. Сокращают количество рейсов автобуса №5 в микрорайон Юго-Восточный и даже автобуса №105 в Савватеевку.
У нас хотя бы в городе есть выбор: трамвай, «двойка» или «единица». У жителей Строителя вообще никакого транспорта не было. Поэтому выбрали их. А принимать решения так, чтобы и перевозчики были сыты, и пассажиры довольны, у администрации пока не получается.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА