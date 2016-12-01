Когда пенсионеры получат 5 тысяч рублей?

Илья Иннокентьевич



Ольга КРАСНОВА

По информации пресс-службы отделения Пенсионного фонда РФ по Иркутской области, те пенсионеры, которые постоянно проживают на территории России и были получателями пенсий на 31 декабря 2016 года, в январе 2017 года получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.Доставлять единовременную выплату будут таким же образом, каким пенсионеру доставляют пенсию: через Почту России, принесут на дом, перечислят на сберкнижку или на банковскую карточку. Но если раньше говорили, что 5 тысяч рублей принесут вместе с пенсией, то теперь поясняют, чтоНекоторым придется немного подождать. Поясним почему: в Иркутской области выплаты пенсий начинаются с 3 числа каждого месяца, а доставка единовременной выплаты будет проходить чуть позже. График такой: Почта России будет осуществлять доставку 5-тысячной выплаты с 16 по 27 января 2017 года, альтернативные доставочные службы – с 13 по 27 января 2017 года, банки начнут перечислять средства с 13 января.Если пенсионер по каким-то причинам не получит единовременную выплату в январе, беспокоиться не стоит - 5 тысяч рублей ему доставят в следующем месяце вместе с пенсией.