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Когда пенсионеры получат 5 тысяч рублей?


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Сегодня, 17:20
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- В какие дни января следующего года будут доставлять разовую добавку к пенсии - 5 тысяч рублей?
Илья Иннокентьевич


По информации пресс-службы отделения Пенсионного фонда РФ по Иркутской области, те пенсионеры, которые постоянно проживают на территории России и были получателями пенсий на 31 декабря 2016 года, в январе 2017 года получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Доставлять единовременную выплату будут таким же образом, каким пенсионеру доставляют пенсию: через Почту России, принесут на дом, перечислят на сберкнижку или на банковскую карточку. Но если раньше говорили, что 5 тысяч рублей принесут вместе с пенсией, то теперь поясняют, что доставить враз пенсию и единовременную выплату всем пенсионерам не получится. Некоторым придется немного подождать. Поясним почему: в Иркутской области выплаты пенсий начинаются с 3 числа каждого месяца, а доставка единовременной выплаты будет проходить чуть позже. График такой: Почта России будет осуществлять доставку 5-тысячной выплаты с 16 по 27 января 2017 года, альтернативные доставочные службы – с 13 по 27 января 2017 года, банки начнут перечислять средства с 13 января.

Если пенсионер по каким-то причинам не получит единовременную выплату в январе, беспокоиться не стоит - 5 тысяч рублей ему доставят в следующем месяце вместе с пенсией.

Ольга КРАСНОВА
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