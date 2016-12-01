Где бахилы?

Владимир

Итак, отвечаем по порядку. Первое. Мы печатаем и ищем ответы на те вопросы, которые нам задают. Спрашивают про батарейки – отвечаем про батарейки. Интересуются слуховыми аппаратами – не брезгуем, говорим про них. Второе. «Скорую помощь» не боимся, но уважаем. Что не исключает нашей обязанности ответить на ваш вопрос. Сделать это мы попросили врача станции «скорой помощи» с 30-летним стажем работыКак говорится, спасибо за доверие. Отвечаю.Начну с примеров.Когда у моей соседки Ленки среди полного здоровья малыш выдал судороги с остановкой дыхания и мы мчались за доктором «скорой», который держал на руках ребенка, продолжая начатые нами дома реанимационные мероприятия, то Ленка вылетела из дома в одном халате и даже – простите за интимные подробности! – без трусов.И вы представляете, она забыла предложить бригаде бахилы! И, что самое интересное, – бригада ТОЖЕ забыла надеть их!Бывает наоборот. Приехали мы как-то на вызов, в дверях стоит женщина, сует нам в морду бахилы и говорит:Мы заглянули в комнату, дверь в которую была сразу из коридора, беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что он действительно умирает, отстранили кудахтающую тётку с бахилами и впрямь бегом в комнату к абсолютно бескровному мужику (у него было внутреннее кровотечение, уже почти не было давления). Дорога была каждая секунда – быстро оказали помощь, быстро нашли помощников нести носилки и госпитализировали его.У этого пациента возникла бессимптомная язва желудка с кровотечением. Его прооперировал талантливейший хирург нашего города Валентин Александрович СМЫШЛЯЕВ. Мужчина остался жив.Может, зря мы бахилы не надели?!А может, и пожарным надо за собой сменку таскать?!В одной квартире моей коллеге были предложены пресловутые бахилы,Она их надела, наступила на ковёр и вскрикнула – во все стороны из-под ковра брызнули тараканы.Вопросы ещё есть?!По глубокому убеждению врачей и фельдшеров «скорой помощи»,А когда «скорая» используется не по назначению, когда её вызывают на температуру 37,5 у взрослого или на незначительное – привычное – давление у бабушек, которые и вызывают «скорую» только потому, что они одиноки, при этом дети живут в Ангарске (часто они, дети, сами и вызывают, находясь в другом месте, не глядя, ну не ехать же к мамке ни с того ни с сего, на то у нас «скорая» есть, которая и положит в рот ту самую выписанную участковым врачом таблетку да заодно чай нальёт), тогда в голову всякая ерунда и лезет типа бахил и подмены понятий – что «скорая», что социальная служба – всё едино!(Не подумайте только, что нам этих бабушек не жалко. Жалко, и очень. Вот и бьёмся потом с ними в свободное от бахил время – куда-то устраиваем, покупаем лекарства. Помню, Света С., фельдшер, рубашки ночные для тяжелой пациентки строчила. И это, заметьте, при живых детях! Но это совсем другая история – уже не про бахилы, а про сапоги!)А что касается, уважаемый, задающий вопросы читатель, бахил и поликлиники, так это, я вам скажу, две большие разницы! (Не уверена, что позволительно в таком серьёзном ответе рассказать анекдот. Если нельзя – не беда, редакция вычеркнет. Анекдот. Раввин говорит: «Во-первых, в поликлинике за день проходят сотни человек, там без бахил никак! А в квартиру заходит одна бригада «скорой» в количестве двух человек! Приехавшая на машине в почти чистой обуви! Да бросьте вы тряпку-то половую на пороге! И делу конец!Во-вторых, пациент в поликлинике надевает бахилы 1 раз за визит. У врача «скорой», работающего сутки, бывает до 25 вызовов! Вы уловили разницу?Кстати, за бугром, откуда мы много чего слизываем, никто не снимает обувь даже во время частных визитов, а про экстренные службы и говорить нечего!Попутно скажу: хорошо бы, если бы нам на вызове предлагали стулья, лучше в количестве двух штук, т.к. не всегда вдвоём удобно сидеть на одном стуле (так же, как и одному на двух!). Но почему-то просьба двух стульев или, не приведи Господи, трёх (нужно ведь и чемодан тяжеленный куда-то поставить!) часто вызывает у людей полный ступор.Вообще-то я думаю, что нужно быть взаимно вежливыми – бывают разные ситуации, и не надо доводить бахильную историю – с обеих сторон – до абсурда.