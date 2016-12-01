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За ёлку платить?


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Сегодня, 17:35
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- Почему вход на школьную ёлку платный? Разве ёлка – это не воспитательное мероприятие? Теперь вообще ничего бесплатного не осталось?
Елена Петровна


Вопрос нашей читательницы мы задали директорам школ, в которых деньги на ёлку собирают.

Наталья СТРЕЛЬНИКОВА, директор школы с углубленным изучением английского языка № 27:

- По 50 рублей с ребёнка мы собираем, чтобы сшить костюмы артистам. Мы делаем очень хорошие ёлки. В прошлом году в проведении новогодней ёлки участвовали 200 артистов - наших учеников. Всем им мы шили новые костюмы для представления. В этом году представление другое, и костюмы снова будем отшивать новые. Выйти в чем попало они не могут. Мы проводим пять ёлок и четыре дискотеки для детей разного возраста. Субвенцию, которую выделяет государство, нельзя направить на покупку костюмов и украшений, она должна идти на учебные расходы. Нам думается, что 50 рублей – это вполне подъёмная сумма. Ёлки во Дворцах культуры стоят в 5-6 раз дороже.

На билетах на ёлку написано «Добровольное пожертвование». Если семья действительно в трудной ситуации и внести эти деньги не может, надо подойти к заместителю директора по воспитательной работе, и этот вопрос решится.

Любовь ДУБИНИНА, директор школы № 14:

- За вход на ёлку в школе мы денег не берём. Собираем только понемногу на призы и подарки для детей, набиваем ими мешок Деда Мороза. Со всего класса, по-моему, сдают 30 рублей. А вот наша начальная школа в этом году пойдёт на ёлки в ДК «Энергетик», туда уже вход платный. Проводить ёлку в школе стало очень трудно: костюмов нет, по требованиям пожарной безопасности ёлку даже не зажечь – нужна сертифицированная гирлянда, специальный удлинитель. Мы такой гирлянды найти не можем, поэтому малыши будут веселиться в «Энергетике», а в старшей школе поставим ёлку без огней. Но даже в «Энергетике» у нас договоренность насчет малоимущих семей. Классный руководитель знает о положении всех учеников, если что, договорится, и ребёнок сможет попасть на ёлку бесплатно.

Теперь так. В современном мире за любую качественную услугу надо платить, хоть в магазине, хоть в школе. В советское время было проще – костюмы делали своими руками, всем было хорошо, теперь вряд ли такое представление будет интересно нашим избалованным детям.

Мы посчитали: если в школе примерно 600 учащихся, то на пошив костюмов соберется 30 тысяч рублей. Так оно и есть. И даже мало.

Главное, что директора гарантируют: отсутствие денег не может быть причиной того, что ребенок в Новый год останется без праздника.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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