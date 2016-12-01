За ёлку платить?

Елена Петровна

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Вопрос нашей читательницы мы задали директорам школ, в которых деньги на ёлку собирают.Наталья СТРЕЛЬНИКОВА, директор школы с углубленным изучением английского языка № 27:Любовь ДУБИНИНА, директор школы № 14:Теперь так. В современном мире за любую качественную услугу надо платить, хоть в магазине, хоть в школе. В советское время было проще – костюмы делали своими руками, всем было хорошо, теперь вряд ли такое представление будет интересно нашим избалованным детям.Мы посчитали: если в школе примерно 600 учащихся, то на пошив костюмов соберется 30 тысяч рублей. Так оно и есть. И даже мало.Главное, что директора гарантируют: