Хакеры взломали украинскую артиллерию

Американская компания CrowdStrike, специализирующаяся на киберзащите, обвинила российскую хакерскую группу Fancy Bears в использовании вредоносного кода в украинском мобильном приложении, разработанном во время вооруженного конфликта на Украине 2014–2016 годов для наводки артиллерии. «Газета.Ru» разбиралась, грозит ли это российско-американским отношениям, ведь Fancy Bears подозреваются также во взломе серверов Демократической партии США.

Доклад специализирующейся на киберзащите компании был опубликован 22 декабря на ее сайте. По мнению CrowdStrike, взлом приложения — верный признак того, что за Fancy Bears стоят российские спецслужбы. Правда, никаких более веских доказательств, чем соответствие хакерской деятельности российским интересам, авторы по-прежнему не приводят.

Код, который используют хакеры Fancy Bears, авторы доклада называют X-Agent. CrowdStrike описывают его как вредоносную программу удаленного доступа. Ее следы и обнаружили специалисты компании в Android-приложении «Укроп», которое было разработано офицером 55-й отдельной артиллерийской бригады Ярославом Шерстюком для упрощения расчетов при ведении огня из гаубиц Д-30. Код спрятан в файле под названием «Попр-Д30.apk».





В качестве косвенного доказательства того, как вредоносный код повлиял на процесс войны, аналитики приводят открытую статистику: за два года войны Украина потеряла около половины всей своей техники, при этом среди гаубиц Д-30 потери составили 80% — «самый высокий процент потерь среди всех прочих артиллерийских орудий в арсенале Украины», — говорится в докладе.

Как утверждает сам разработчик приложения, в общей сложности оно было скачано около девяти тысяч раз. Зараженная X-Agent программа для наводки позволяла отслеживать перемещение техники СБУ и с точностью определять ее позицию.

Fancy Bears получили известность после того, как стали главными подозреваемыми во взломе серверов Демократического национального комитета (DNC). Также считается, что эта группа хакеров имеет отношение ко взлому сайта Всемирного антидопингового агентства в августе 2016 года.

Следы X-Agent были обнаружены во время расследования взлома DNC, из чего аналитики CrowdStrike и сделали вывод, что за взломом приложения «Укроп» и DNC стоят одни и те же люди.

CrowdStrike является независимой коммерческой компанией, зарекомендовавшей себя во время расследования взлома сети компании Sony Pictures: в 2014 году в открытый доступ утекли сразу несколько еще не вышедших в прокат фильмов, а также конфиденциальная информация о самой компании и ее сотрудниках.

Известно, что CrowdStrike была нанята Демократическим комитетом для расследования хакерских атак. Один из руководителей компании Дмитрий Альперович, который, кроме прочего, числится ведущим экспертом аналитической структуры в Вашингтоне, является последовательным сторонником идеи о прямой связи российских спецслужб со всеми взломами, выполненными Fancy Bears.

Однако до сих пор не существует никаких доказательств, что Fancy Bears являются российской группой хакеров. Пока единственными косвенными признаками того, что те действуют из России, является присущий носителям русского языка стиль программирования, на который обращают внимание аналитики, и то, что активность хакеров приходится на рабочее время московского часового пояса.

Американская разведка и Белый дом неоднократно заявляли, что считают хакерские атаки частью спланированной акции российских властей с целью повлиять на выборы. Самым скандальным было октябрьское заявление вице-президента США Джо Байдена, который пообещал, что американские власти ответят Москве на кибератаки в «нужный момент». ФБР же, занимающееся расследованием хакерской деятельности, воздерживается от прямых обвинений ГРУ в причастности к взлому. Далее: https://news.rambler.ru/articles/35671729/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink