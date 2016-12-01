Уважаемые пользователи портала! Если Вы по каким то причинам утеряли свой пароль, то воспользуйтесь специальной формой для восстонавления доступа к акаунту. Также Вы можете зарегистрироваться на нашем портале.
,
Курс валют предоставлен сайтом kursvalut.com
.

Как попасть?


0

Сегодня, 13:27
 Количество просмотров: 35
    

- Я – пенсионерка, всю зиму не могла взять талон к окулисту. В июне сама поехала в Иркутск, в МНТК, и платно прошла там полное обследование. Мне рекомендовали встать на учет по месту жительства. Пришла в свою поликлинику. Окулист дала направление в стационар. Только лечь туда можно лишь… летом следующего года! Что вообще такое творится в нашей медицине?
Эльвира Матвеевна


Поликлиники Ангарска работают в системе обязательного медицинского страхования. Пациентов, предъявляющих полис ОМС, они обслуживают бесплатно в рамках территориальной программы госгарантий. Согласно этому документу терапевт в поликлинике должен принять человека в день обращения, узкий специалист – в течение 14 дней, на плановую госпитализацию отводится 30 дней. Если эти сроки не соблюдаются, больница может понести финансовое наказание, особенно если недовольный пациент обратится с жалобой в страховую компанию, выдавшую ему полис.

Эльвира Матвеевна живет в 210 квартале и обслуживается в поликлинике ЦМСЧ-28. Там работают два штатных окулиста и один совместитель. Выяснить, почему женщину не смогли записать на прием ни к одному из них, сейчас уже невозможно. Время упущено, такие вопросы надо решать по горячим следам. А вот вопрос с госпитализацией решить удалось. 17 января Эльвира Матвеевна начнет проходить лечение.

- Мы в поликлинике открыли отделение дневного пребывания для больных офтальмологического профиля на 10 мест. Это позволило нам сократить очередь на госпитализацию в стационар, - объяснил нашей газете начальник ЦМСЧ-28 Андрей ДЕМЕНСКИЙ. - С октября в офтальмологическом отделении стали проводить операции по замене хрусталика.

Для тех, кто не может получить талончик к узкому специалисту, напоминаем, что регистратура в поликлинике первая, но далеко не последняя инстанция. Не получается решить там вопрос, идите дальше: к заведующим отделениями или заведующей поликлиникой. В ЦМСЧ-28 они принимают пациентов в кабинетах 309, 271, 273.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Пил, пью, буду пить...
Медведев призвал наказать продавцов боярышника
В Слюдянке задержана фура с контрафактным алкоголем
Все новости категории

Спортивные новости
Гонка за Луной
Бой с тенью
Завершая год
Все новости категории

Реклама


ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________
ВНИМАНИЕ!
на имя ТОКАРЕВА
Александра Валерьевича
прислали по почте
армейские фотографии
АДРЕС УКАЗАН НЕВЕРНО!
Вы можете обратиться
в почтовое отделение №30
на пл. Ленина.

Архив новостей

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Статей за Декабрь 2016 (357)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)
Статей за Июль 2016 (438)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru