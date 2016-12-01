Как попасть?

Эльвира Матвеевна



Галина ЛЕМЗЯКОВА

Поликлиники Ангарска работают в системе обязательного медицинского страхования. Пациентов, предъявляющих полис ОМС, они обслуживают бесплатно в рамках территориальной программы госгарантий. Согласно этому документу терапевт в поликлинике должен принять человека в день обращения, узкий специалист – в течение 14 дней, на плановую госпитализацию отводится 30 дней. Если эти сроки не соблюдаются, больница может понести финансовое наказание, особенно если недовольный пациент обратится с жалобой в страховую компанию, выдавшую ему полис.Эльвира Матвеевна живет в 210 квартале и обслуживается в поликлинике ЦМСЧ-28. Там работают два штатных окулиста и один совместитель. Выяснить, почему женщину не смогли записать на прием ни к одному из них, сейчас уже невозможно. Время упущено, такие вопросы надо решать по горячим следам. А вот вопрос с госпитализацией решить удалось. 17 января Эльвира Матвеевна начнет проходить лечение.- объяснил нашей газете начальник ЦМСЧ-28 Андрей ДЕМЕНСКИЙ. -Для тех, кто не может получить талончик к узкому специалисту, напоминаем, что регистратура в поликлинике первая, но далеко не последняя инстанция. Не получается решить там вопрос, идите дальше: к заведующим отделениями или заведующей поликлиникой. В ЦМСЧ-28 они принимают пациентов в кабинетах 309, 271, 273.