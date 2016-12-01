Как попасть?

- Я – пенсионерка, всю зиму не могла взять талон к окулисту. В июне сама поехала в Иркутск, в МНТК, и платно прошла там полное обследование. Мне рекомендовали встать на учет по месту жительства. Пришла в свою поликлинику. Окулист дала направление в стационар. Только лечь туда можно лишь… летом следующего года! Что вообще такое творится в нашей медицине?
Эльвира Матвеевна
Поликлиники Ангарска работают в системе обязательного медицинского страхования. Пациентов, предъявляющих полис ОМС, они обслуживают бесплатно в рамках территориальной программы госгарантий. Согласно этому документу терапевт в поликлинике должен принять человека в день обращения, узкий специалист – в течение 14 дней, на плановую госпитализацию отводится 30 дней. Если эти сроки не соблюдаются, больница может понести финансовое наказание, особенно если недовольный пациент обратится с жалобой в страховую компанию, выдавшую ему полис.
Эльвира Матвеевна живет в 210 квартале и обслуживается в поликлинике ЦМСЧ-28. Там работают два штатных окулиста и один совместитель. Выяснить, почему женщину не смогли записать на прием ни к одному из них, сейчас уже невозможно. Время упущено, такие вопросы надо решать по горячим следам. А вот вопрос с госпитализацией решить удалось. 17 января Эльвира Матвеевна начнет проходить лечение.- Мы в поликлинике открыли отделение дневного пребывания для больных офтальмологического профиля на 10 мест. Это позволило нам сократить очередь на госпитализацию в стационар,
- объяснил нашей газете начальник ЦМСЧ-28 Андрей ДЕМЕНСКИЙ. - С октября в офтальмологическом отделении стали проводить операции по замене хрусталика.
Для тех, кто не может получить талончик к узкому специалисту, напоминаем, что регистратура в поликлинике первая, но далеко не последняя инстанция. Не получается решить там вопрос, идите дальше: к заведующим отделениями или заведующей поликлиникой. В ЦМСЧ-28 они принимают пациентов в кабинетах 309, 271, 273.
Галина ЛЕМЗЯКОВА