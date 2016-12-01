Это лечится?

Полина Васильевна



Галина ЛЕМЗЯКОВА

Если человек, который живет по соседству, ведет себя не так, как принято в обществе, многие его считают психом. К разряду больных людей некоторые ангарчане относят тех, кто подбирает на улице животных и приносит к себе домой. И тех, кто дает кров бездомным людям. Разговаривает сам с собой. Или постоянно улыбается. Этот список можно продолжать, поскольку у каждого из нас свой критерий нормальности.Однако определить степень психического здоровья человека может только психиатр. Так что первое, что необходимо сделать тем, кто живет рядом с человеком, чье поведение им кажется ненормальным, - это обратиться к участковому психиатру. Кто в какое время принимает, можно узнать в регистратуре психоневрологической поликлиники по телефону 51-25-17.Стоит помнить, что психиатры хоть и используют в работе участковый принцип, на дом выезжают только в крайних случаях и на платной основе.Когда сосед по подъезду бегает с топором или размахивает кухонным ножом, то неважно, психически больной, просто пьяный или в стрессе, надо вызвать полицию, поскольку существует реальная угроза для жизни. Если социальная опасность выражается в том, что он бегает по подъезду голым, звоните в «скорую» и просите прислать психоневрологическую бригаду. В том страшном случае, если человек живет в приватизированной квартире, является собственником помещения и таскает домой с помойки все, что ему приглянется, придется терпеть или переезжать. Это не лечится.Впрочем, можно попытаться сломать систему и принудительно госпитализировать соседа, мешающего нормальной жизни. Как нашей газете пояснил главный врач Ангарской психоневрологической больницы Владимир КОРНИЕНКО, недобровольная госпитализация осуществляется через суд. Для того чтобы такое исковое заявление приняли в производство, необходимо доказать, что человек в этом лечении нуждается. Начать это доказательство опять же надо с участкового психиатра.