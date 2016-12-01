Откуда пени?

Марина Петровна



Анастасия КУРМАЗОВА

Согласно п. 35. с.III «Правил предоставления коммунальных услуг» плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата, если договором управления многоквартирным домом не установлен иной срок внесения платы за коммунальные услуги. Итак, до 10 февраля вы должны заплатить за январь, до 10 марта – за февраль, и так далее. Об этом написано и в счетах, которые рассылает «Иркутскэнергосбыт», правда, не на той стороне, где, собственно, цифры, а на обратной, где перечислены сроки и способы передачи показаний приборов учёта. Следовательно, если вы платите позже, вам насчитывают пени.