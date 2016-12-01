Нам тоже дороже?

Николай Васильевич, Старо-Байкальск



Анастасия КУРМАЗОВА

Как заверил нас директор МУП «Ангарский водоканал» Александр АЛЕКСЕЕВ, пока никакого введения повышающих коэффициентов для потребителей, не имеющих индивидуальных приборов учёта, в Ангарске не планируется. Хотя закон, а именно: «Правила оказания коммунальных услуг», вполне позволяют это сделать. Но в законе есть важное условие: «при наличии технической возможности». Если у вас её нет, то и действие коэффициентов на ваше жилище распространяться не будет. Для того чтобы это подтвердить, надо вызвать сотрудников «Водоканала» к себе домой, чтобы они составили акт о невозможности установки приборов учёта. То же самое, кстати, касается и горячей воды. Таких жилых помещений в нашем городе, говорят, совсем немного, но они есть.