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Нам тоже дороже?


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Сегодня, 13:44
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- Живём в частном доме. Установить счётчики нет технической возможности. Будет ли для нас повышение стоимости оплаты за воду правомерным?
Николай Васильевич, Старо-Байкальск


Как заверил нас директор МУП «Ангарский водоканал» Александр АЛЕКСЕЕВ, пока никакого введения повышающих коэффициентов для потребителей, не имеющих индивидуальных приборов учёта, в Ангарске не планируется. Хотя закон, а именно: «Правила оказания коммунальных услуг», вполне позволяют это сделать. Но в законе есть важное условие: «при наличии технической возможности». Если у вас её нет, то и действие коэффициентов на ваше жилище распространяться не будет. Для того чтобы это подтвердить, надо вызвать сотрудников «Водоканала» к себе домой, чтобы они составили акт о невозможности установки приборов учёта. То же самое, кстати, касается и горячей воды. Таких жилых помещений в нашем городе, говорят, совсем немного, но они есть.

Анастасия КУРМАЗОВА
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