Скидки будут?

- Будут ли продолжать действовать дисконтные программы «Апельсина» в связи с переменами в торговом центре?
Вера МихайловнаБудет ли действовать дисконтная карта «Апельсина», когда его не будет, пока неизвестно. Но известно, что крупных торговых домов без дисконтных карт не бывает.
В № 133 от 1.12.2016 - «Сеть для «Апельсина»
наша газета написала о смене хозяина у супермаркетов «Апельсин». Ангарскую торговую сеть «Апельсин» укрупнили с красноярской «Командор».
Пока же «Апельсин», расположенный в цоколе ТРЦ «Фестиваль», продолжит работу в январе и сохранит на этот период все свои скидки и акции. А вот «Апельсин», расположенный в 123 квартале (напротив ДСК), закроется на ремонт уже с 1 января. - Пока мы не можем с уверенностью сказать, что будет дальше. Открывшись в другом формате и под другим названием, гипермаркет, возможно, активирует какие-то свои дисконтные программы. Вряд ли они отличаются от наших чем-то принципиально,
- сообщила нашей газете директор по маркетингу гипермаркета «Апельсин» Ирина БРИТОВА.
Оксана ТИХАЯ