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Скидки будут?


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Сегодня, 13:52
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- Будут ли продолжать действовать дисконтные программы «Апельсина» в связи с переменами в торговом центре?
Вера Михайловна

Скидки будут?
Будет ли действовать дисконтная карта «Апельсина», когда его не будет, пока неизвестно. Но известно, что крупных торговых домов без дисконтных карт не бывает.

В № 133 от 1.12.2016 - «Сеть для «Апельсина» наша газета написала о смене хозяина у супермаркетов «Апельсин». Ангарскую торговую сеть «Апельсин» укрупнили с красноярской «Командор».

Пока же «Апельсин», расположенный в цоколе ТРЦ «Фестиваль», продолжит работу в январе и сохранит на этот период все свои скидки и акции. А вот «Апельсин», расположенный в 123 квартале (напротив ДСК), закроется на ремонт уже с 1 января.

- Пока мы не можем с уверенностью сказать, что будет дальше. Открывшись в другом формате и под другим названием, гипермаркет, возможно, активирует какие-то свои дисконтные программы. Вряд ли они отличаются от наших чем-то принципиально, - сообщила нашей газете директор по маркетингу гипермаркета «Апельсин» Ирина БРИТОВА.

Оксана ТИХАЯ
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