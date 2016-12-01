Кому верить?

Сергей

Елена Климова

Итак, вы нашли на Avito нужную вещь, и (вот удача!) стоит она очень дешево. Не спешите звонить продавцу. Менеджеры Avito подсказывают, какие нужно соблюдать правила покупателю, чтобы избежать мошенников.не покупайтесь на низкую цену, она может быть приманкой. Мошенники часто используют этот прием, чтобы получить как можно больше звонков от покупателей, убедить их перевести предоплату на карту. Продавец может исчезнуть, как только получит деньги.если вещь дорогая, лучше не назначать встречу с продавцом у магазина или на остановке общественного транспорта. Выберите то место, которое хорошо знаете, тщательно осмотрите и проверьте вещь перед тем, как отдать деньги. Если продавец очень торопится – пусть идет.А какие риски у продавцов?если покупатель на все согласен и сразу готов дать деньги, стоит насторожиться. Ваш собеседник просит назвать номер карты и имя владельца? Если их сообщить, то плакали ваши денежки. Срок действия карты и CVC-код сообщать тоже нельзя, это конфиденциальная информация.вы разместили объявление, никто не звонит. Но вдруг приходит смс: неизвестный отправитель предлагает обмен и дает ссылку на фото. Не переходите по ссылкам и не открывайте файлы, если не знаете, кто их отправил. Можно легко подхватить вирус или подключить платную подписку на какую-нибудь услугу. Также злоумышленники могут украсть данные банковской карты или логин и пароль от аккаунта на Avito. Последствия могут быть неприятными.Если вы думаете, что всё знаете и вас не обмануть, проверьте себя, пройдите короткий тест. Правильные ответы напечатаны ниже.- Номер карты, срок действия и имя владельца.- Номер карты, срок действия и код с обратной стороны.- Номер карты и секретный код из смс от банка- Только номер карты и имя владельца.- Снять деньги с вашей карты в банкомате.- Привязать вашу карту к своему счету и перевести с нее все деньги.- Цена в объявлении значительно ниже средней по рынку.- Префикс телефона, указанного в объявлении, не совпадает с регионом из объявления.- Продавец просит вас отправить предоплату в качестве гарантии того, что товар будет продан именно вам.- Для получения товара или услуги требуется оплатить какие-то дополнительные услуги. Например, на оформление документов при устройстве на работу.1. Для перевода денег с карты на карту достаточно номера и имени владельца карты. Если вас просят сообщить что-то ещё - это мошенники.2. Банки не зря просят никому и никогда не сообщать пароли и секретные коды из смс-сообщений. Сообщив все данные карты и секретный код, вы дадите мошеннику полный доступ к своему банковскому счёту.3. Все эти случаи указывают на то, что товара или услуги попросту не существует. Вас попросят внести предоплату, а потом перестанут отвечать на ваши звонки и сообщения. Лучше быть осторожнее и найти аналогичное предложение там, где вы сможете передать деньги при встрече.