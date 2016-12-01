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Вчера, 14:29
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- Правда ли, что производителей товаров в новом году обяжут платить неналоговый платеж – экологический?
Анна Петровна


Действительно, управление Росприроднадзора по Иркутской области вводит новый неналоговый платеж – экологический сбор. Платить его будут производители и импортеры товаров, которые не утилизируют отходы от использования товаров. Экологический сбор нужно будет заплатить один раз в год, до 15 апреля года, следующего за отчетным, начиная с платежа за 2016 год. Об этом нашей газете сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области.

- За непредставление отчетности, а также представление недостоверных сведений производители и импортеры товаров несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, - объяснили в пресс-службе уполномоченного.

Итак, до 1 апреля 2017 года производителям товаров необходимо представить в управление Росприроднадзора по Иркутской области акт утилизации отходов; декларацию о количестве товаров, выпущенных в обращение на территории РФ за предыдущий календарный год, в т.ч. упаковки, подлежащей утилизации; отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования; до 15 апреля 2017 года - расчет суммы экологического сбора.

Скачать программное обеспечение по отчетности, инструкцию по его установке можно на сайте федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Рекомендованные формы актов утилизации отходов размещены на официальном сайте управления Росприроднадзора по Иркутской области.

Ольга КРАСНОВА
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