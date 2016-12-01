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Проездной в январе действует?


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Вчера, 14:33
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Накануне Нового года ангарские льготники спрашивают: решилась ли проблема по обслуживанию социальных электронных проездных билетов, будут ли они действовать в январе?

Мы позвонили Максиму СИЗЫХ, заместителю генерального директора АО «УЭК Иркутской области». Максим Владимирович сказал нашей газете, что средства на обслуживание электронных билетов в 2017 году еще не поступили, но Владимир РОДИОНОВ, министр Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, заверил депутатов Законодательного собрания, что электронные карты в январе 2017 года будут действовать. Сизых говорит, что у него нет основания не доверять министру. Нам остается только надеяться, что в новом году льготники будут ездить спокойно.

Напомним, что пополнить карту в банкоматах Сбербанка на январь можно будет до 14 января. Однако пожилым людям нужно знать, что в новогодние каникулы в отделениях самообслуживания банка консультантов не будет и помочь положить деньги будет некому.

Собств. инф.
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