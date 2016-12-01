Кто работает в праздники?

Информация предоставлена пресс-центром Байкальского отделения Сбербанка.

С 1 по 8 января 2017 года офисы банка не работают, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕЖУРНЫХ.9 января обслуживание клиентов производится во всех офисах в обычном рабочем режиме.Микрорайон 18, дом 19 – 4 января, с 10.00 до 15.00.Микрорайон 7, дом 25 – 5 января, с 10.00 до 15.00.Квартал 88, дом 10 – 5 января, с 10.00 до 15.00.76 квартал, дом 1 – 6 января, с 10.00 до 15.00.Микрорайон 12 а, дом 2 – 6 января, с 10.00 до 15.00.