Кто работает в праздники?

31 декабря обслуживание клиентов в офисах Сбербанка производится в обычном режиме, СОКРАЩЕННОМ НА ОДИН ЧАС.
С 1 по 8 января 2017 года офисы банка не работают, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕЖУРНЫХ.
9 января обслуживание клиентов производится во всех офисах в обычном рабочем режиме.ДЕЖУРНЫЕ ОФИСЫ СБЕРБАНКА:
Микрорайон 18, дом 19 – 4 января, с 10.00 до 15.00.
Микрорайон 7, дом 25 – 5 января, с 10.00 до 15.00.
Квартал 88, дом 10 – 5 января, с 10.00 до 15.00.
76 квартал, дом 1 – 6 января, с 10.00 до 15.00.
Микрорайон 12 а, дом 2 – 6 января, с 10.00 до 15.00.
Информация предоставлена пресс-центром Байкальского отделения Сбербанка.