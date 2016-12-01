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Кто работает в праздники?


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Вчера, 14:36
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Кто работает в праздники?
31 декабря обслуживание клиентов в офисах Сбербанка производится в обычном режиме, СОКРАЩЕННОМ НА ОДИН ЧАС.

С 1 по 8 января 2017 года офисы банка не работают, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕЖУРНЫХ.

9 января обслуживание клиентов производится во всех офисах в обычном рабочем режиме.

ДЕЖУРНЫЕ ОФИСЫ СБЕРБАНКА:

Микрорайон 18, дом 19 – 4 января, с 10.00 до 15.00.

Микрорайон 7, дом 25 – 5 января, с 10.00 до 15.00.

Квартал 88, дом 10 – 5 января, с 10.00 до 15.00.

76 квартал, дом 1 – 6 января, с 10.00 до 15.00.

Микрорайон 12 а, дом 2 – 6 января, с 10.00 до 15.00.

Информация предоставлена пресс-центром Байкальского отделения Сбербанка.
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