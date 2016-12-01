Показалось?

Землю дали под строительство гостиницы, а построили гаражи, назвав их… автошколой.

Тамара Михайловна, жительница 33 микрорайона, дом 6



Ольга КНЯЗЕВА

Здесь хочется сказать фразу, которую обычно говорят неверные мужья своим жёнам:Это только кажется, что это гаражи, на самом деле это автошкола с боксами под хранение автотранспорта.Участок с торца дома №6 микрорайона 33 принадлежит администрации АГО. На правах аренды он был предоставлен застройщику, который ещё летом начал его активно осваивать. Тогда предприниматель, молодой человек лет 30, жителям представился как Алексей ДМИТРИЕВ, с честными глазами заявлял и успокаивал их, что строит комплекс гостиниц. И всё тогда было действительно по закону: документы на право аренды земельного участка, разрешение на строительство, выданное управлением архитектуры.В сентябре в редакцию начали поступать звонки:Застройщик отмахивался, вам всё только кажется.А когда скрывать ложь уже стало бессмысленно, предприниматель признался: это… автошкола!От лица жителей дома мы обратились в отдел земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом. Там нам сказали, что изначально участок был внесён в государственный кадастр недвижимости с разрешённым использованием под строительство гостиницы. Но позже арендатор обратился с просьбой поменять назначение участка на строительство административных подразделений фирм, организаций, предприятий, а также фирм и агентств. Изменили. Так, назвав гаражи автошколой, 12 августа нынешнего года застройщик получил разрешение на строительство капитального объекта.Жителей это не устроило, они начали писать в прокуратуру, обращаться к депутатам и в администрацию. Прокуратура ответила, что всё по закону.- прокомментировала нашей газете помощник прокурора города Ангарска Анна СОКОЛОВА.Депутаты попытались выступить арбитрами в конфликте между предпринимателями и жильцами.- рассказал нашей газете депутат Думы АГО Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.- местная жительница Руфа Климентьевна признаётся, что воевать с молодыми людьми она уже не сможет, да и боится.Жителям можем посоветовать только одно – не надеяться на депутатов, администрацию и тем более на совесть застройщика. А идти в прокуратуру, просить защиты своих интересов. Не получится – идти в областную прокуратуру, строительный надзор, писать президенту. Выступать с прямым требованием снести постройки. Застройщик посчитал себя умнее всех. Доказать, что это не так, можно и нужно.