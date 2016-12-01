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Показалось?


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Вчера, 22:17
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Показалось?
Землю дали под строительство гостиницы, а построили гаражи, назвав их… автошколой.

- Возле нашего дома в 33 микрорайоне строятся гаражи. Мы воюем с лета, но всё без толку. Что нам делать?
Тамара Михайловна, жительница 33 микрорайона, дом 6


Здесь хочется сказать фразу, которую обычно говорят неверные мужья своим жёнам: «Это не то, что ты подумала!» Это только кажется, что это гаражи, на самом деле это автошкола с боксами под хранение автотранспорта.

Участок с торца дома №6 микрорайона 33 принадлежит администрации АГО. На правах аренды он был предоставлен застройщику, который ещё летом начал его активно осваивать. Тогда предприниматель, молодой человек лет 30, жителям представился как Алексей ДМИТРИЕВ, с честными глазами заявлял и успокаивал их, что строит комплекс гостиниц. И всё тогда было действительно по закону: документы на право аренды земельного участка, разрешение на строительство, выданное управлением архитектуры.

В сентябре в редакцию начали поступать звонки: «Он строит там гаражи!» Застройщик отмахивался, вам всё только кажется.

- Я планирую построить три здания. Никаких гаражей или подземной парковки там не планируется. Мне выдали разрешение на строительство, поэтому закон я не нарушаю, от жилого дома, как и полагается, отступил 12 метров. Более того, перед тем, как начать строительство, встречался с жильцами, рассказывал, что тут планируется, показывал все разрешительные документы.

А когда скрывать ложь уже стало бессмысленно, предприниматель признался: это… автошкола!

От лица жителей дома мы обратились в отдел земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом. Там нам сказали, что изначально участок был внесён в государственный кадастр недвижимости с разрешённым использованием под строительство гостиницы. Но позже арендатор обратился с просьбой поменять назначение участка на строительство административных подразделений фирм, организаций, предприятий, а также фирм и агентств. Изменили. Так, назвав гаражи автошколой, 12 августа нынешнего года застройщик получил разрешение на строительство капитального объекта.

Жителей это не устроило, они начали писать в прокуратуру, обращаться к депутатам и в администрацию. Прокуратура ответила, что всё по закону.

- Несколько месяцев назад по заявлению жителей мы проверили законность выделения земельного участка. Нарушений не выявили. Законность самого строительства мы не проверяли, - прокомментировала нашей газете помощник прокурора города Ангарска Анна СОКОЛОВА.

Депутаты попытались выступить арбитрами в конфликте между предпринимателями и жильцами.

- Застройщик предложил за свой счёт высадить возле дома кустарники, деревья, поставить заборчик. Договориться не получилось, собрание прошло очень эмоционально. Я обращался в прокуратуру, они мой запрос перенаправили в администрацию. Администрация ответила, что нарушения есть, поэтому сейчас рассматривается вопрос решения проблемы в судебном порядке. В ближайшее время будет назначено совещание, мы попытаемся ещё раз уладить конфликт, - рассказал нашей газете депутат Думы АГО Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.

- После этого собрания по квартирам начали ходить люди и натуральным образом нам угрожать! С соседками мы стояли на улице, подъехали парни на двух машинах, вышли и начали ругаться, говорить, что им наплевать на нас, что здесь миллионы заложены. Дмитриев сказал, что если мы не прекратим бунтовать, то он подселит к нам цыган, тогда мы и поймём, что гаражи это не так уж и плохо, - местная жительница Руфа Климентьевна признаётся, что воевать с молодыми людьми она уже не сможет, да и боится.

Жителям можем посоветовать только одно – не надеяться на депутатов, администрацию и тем более на совесть застройщика. А идти в прокуратуру, просить защиты своих интересов. Не получится – идти в областную прокуратуру, строительный надзор, писать президенту. Выступать с прямым требованием снести постройки. Застройщик посчитал себя умнее всех. Доказать, что это не так, можно и нужно.

Ольга КНЯЗЕВА
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