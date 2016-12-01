- Пошла в благотворительный фонд КРАСНОШТАНОВА в 80 квартале, а там всё закрыто и вывески нет. Спросила в соседнем магазине у продавцов, они сказали, что уж месяц там никого нет. Что, выборы прошли, депутат помогать перестал?
Анастасия Сергеевна
- В прошлом году в 82 квартале, у домов № 16 и 17, ставили горку Красноштанова. Где теперь эти горки и когда их вернут на прежнее место?
Татьяна
- У нас в 106 квартале, возле домов 11, 7 и 8, с советских времен стояла крепкая горка. В прошлом году её демонтировали, чтобы поставить новую от Красноштанова. Весной убрали и новую. Этой зимой наши дети остались без горки. Где горки Красноштанова? Он что, их в Москву увез?
Елена ПетровнаВ Ангарске горок КРАСНОШТАНОВА уже не будет. Теперь они стоят в Иркутске.
Фото с сайта www.krasnoshtanov.com
За информацией о депутате Госдумы Алексее Красноштанове и его благотворительном фонде мы зашли на сайт www.krasnoshtanov.com и узнали, что благотворительный фонд в Ангарске переехал по новому адресу. Теперь он находится на улице Восточной, 28 (78 квартал, остановка автобуса «Шанхайка»). Телефон 63-88-50.
Мы отправились в офис благотворительного фонда. Здесь красиво. Повсюду на стенах фотографии Алексея Николаевича с людьми, которым его фонд помогал. На столе конфеты и печенье. Диванчик заставлен красивыми подарочными пакетами, в которых угадываются мягкие игрушки. В офисе работают две девушки. Рассказали: благотворительный фонд в эти дни проводит новогодние ёлки и пообещали связать нас с директором фонда Татьяной Юрьевной.
Вслед за нами в фонд пришла женщина, показала паспорт, получила три пакета с подарками. Знакомимся. Наталья НЯГА – мама троих детей, 10, 7 и 5 лет. Узнала на сайте, что в благотворительном фонде будут дарить подарки многодетным, написала заявление в срок до 15 декабря и вот пришла получать. Говорит, ничего, кроме заявления, предпринимать не надо было.
Директор фонда перезвонила нам в тот же день и связала нас с пресс-службой. Где нашей газете пояснили следующее.
Депутат Госдумы Красноштанов живёт и работает сейчас в Москве. А его благотворительный фонд по-прежнему работает в нашем регионе. В Ангарске он открылся в ноябре прошлого года, и горки во дворах стали первым благотворительным делом в нашем городе.
- Мы ещё не знали ангарчан и их проблемы, поэтому установить горки было самым простым вариантом,
- пояснила нашей газете представитель пресс-службы Наталья Николаевна. - Теперь мы с ангарчанами знакомы, знаем их проблемы и оказываем уже адресную помощь нуждающимся, более серьёзную, чем горки.
- Но ведь горки никуда не делись со склада? Не будут же они просто лежать там зимой?
– не отставали мы.- Нет. Они установлены в этом году в Иркутске, в самых проблемных дворах, где детям совсем нечем заняться.
С ситуацией в 106 квартале, где этой зимой не осталось ни старой, ни новой горки, в благотворительном фонде обещали разобраться индивидуально.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА