Где горки?

Анастасия Сергеевна

Татьяна

Елена Петровна

В Ангарске горок КРАСНОШТАНОВА уже не будет. Теперь они стоят в Иркутске.

Фото с сайта www.krasnoshtanov.com

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

За информацией о депутате Госдумы Алексее Красноштанове и его благотворительном фонде мы зашли на сайт www.krasnoshtanov.com и узнали, что благотворительный фонд в Ангарске переехал по новому адресу. Теперь он находится на улице Восточной, 28 (78 квартал, остановка автобуса «Шанхайка»). Телефон 63-88-50.Мы отправились в офис благотворительного фонда. Здесь красиво. Повсюду на стенах фотографии Алексея Николаевича с людьми, которым его фонд помогал. На столе конфеты и печенье. Диванчик заставлен красивыми подарочными пакетами, в которых угадываются мягкие игрушки. В офисе работают две девушки. Рассказали: благотворительный фонд в эти дни проводит новогодние ёлки и пообещали связать нас с директором фонда Татьяной Юрьевной.Вслед за нами в фонд пришла женщина, показала паспорт, получила три пакета с подарками. Знакомимся. Наталья НЯГА – мама троих детей, 10, 7 и 5 лет. Узнала на сайте, что в благотворительном фонде будут дарить подарки многодетным, написала заявление в срок до 15 декабря и вот пришла получать. Говорит, ничего, кроме заявления, предпринимать не надо было.Директор фонда перезвонила нам в тот же день и связала нас с пресс-службой. Где нашей газете пояснили следующее.Депутат Госдумы Красноштанов живёт и работает сейчас в Москве. А его благотворительный фонд по-прежнему работает в нашем регионе. В Ангарске он открылся в ноябре прошлого года, и горки во дворах стали первым благотворительным делом в нашем городе.- пояснила нашей газете представитель пресс-службы Наталья Николаевна. -– не отставали мы.С ситуацией в 106 квартале, где этой зимой не осталось ни старой, ни новой горки, в благотворительном фонде обещали разобраться индивидуально.