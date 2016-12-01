Уважаемые пользователи портала! Если Вы по каким то причинам утеряли свой пароль, то воспользуйтесь специальной формой для восстонавления доступа к акаунту. Также Вы можете зарегистрироваться на нашем портале.
,
Курс валют предоставлен сайтом kursvalut.com
.

Где горки?


0

Вчера, 22:26
 Количество просмотров: 44
    

- Пошла в благотворительный фонд КРАСНОШТАНОВА в 80 квартале, а там всё закрыто и вывески нет. Спросила в соседнем магазине у продавцов, они сказали, что уж месяц там никого нет. Что, выборы прошли, депутат помогать перестал?
Анастасия Сергеевна

- В прошлом году в 82 квартале, у домов № 16 и 17, ставили горку Красноштанова. Где теперь эти горки и когда их вернут на прежнее место?
Татьяна

- У нас в 106 квартале, возле домов 11, 7 и 8, с советских времен стояла крепкая горка. В прошлом году её демонтировали, чтобы поставить новую от Красноштанова. Весной убрали и новую. Этой зимой наши дети остались без горки. Где горки Красноштанова? Он что, их в Москву увез?
Елена Петровна


Где горки?
В Ангарске горок КРАСНОШТАНОВА уже не будет. Теперь они стоят в Иркутске.
Фото с сайта www.krasnoshtanov.com


За информацией о депутате Госдумы Алексее Красноштанове и его благотворительном фонде мы зашли на сайт www.krasnoshtanov.com и узнали, что благотворительный фонд в Ангарске переехал по новому адресу. Теперь он находится на улице Восточной, 28 (78 квартал, остановка автобуса «Шанхайка»). Телефон 63-88-50.

Мы отправились в офис благотворительного фонда. Здесь красиво. Повсюду на стенах фотографии Алексея Николаевича с людьми, которым его фонд помогал. На столе конфеты и печенье. Диванчик заставлен красивыми подарочными пакетами, в которых угадываются мягкие игрушки. В офисе работают две девушки. Рассказали: благотворительный фонд в эти дни проводит новогодние ёлки и пообещали связать нас с директором фонда Татьяной Юрьевной.

Вслед за нами в фонд пришла женщина, показала паспорт, получила три пакета с подарками. Знакомимся. Наталья НЯГА – мама троих детей, 10, 7 и 5 лет. Узнала на сайте, что в благотворительном фонде будут дарить подарки многодетным, написала заявление в срок до 15 декабря и вот пришла получать. Говорит, ничего, кроме заявления, предпринимать не надо было.

Директор фонда перезвонила нам в тот же день и связала нас с пресс-службой. Где нашей газете пояснили следующее.

Депутат Госдумы Красноштанов живёт и работает сейчас в Москве. А его благотворительный фонд по-прежнему работает в нашем регионе. В Ангарске он открылся в ноябре прошлого года, и горки во дворах стали первым благотворительным делом в нашем городе.

- Мы ещё не знали ангарчан и их проблемы, поэтому установить горки было самым простым вариантом, - пояснила нашей газете представитель пресс-службы Наталья Николаевна. - Теперь мы с ангарчанами знакомы, знаем их проблемы и оказываем уже адресную помощь нуждающимся, более серьёзную, чем горки.

- Но ведь горки никуда не делись со склада? Не будут же они просто лежать там зимой? – не отставали мы.

- Нет. Они установлены в этом году в Иркутске, в самых проблемных дворах, где детям совсем нечем заняться.

С ситуацией в 106 квартале, где этой зимой не осталось ни старой, ни новой горки, в благотворительном фонде обещали разобраться индивидуально.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Ту-154 упал в Сочи!
Пил, пью, буду пить...
Медведев призвал наказать продавцов боярышника
Все новости категории

Спортивные новости
Ангарские волейболисты взяли бронзу на зональном этапе первенства России по волейболу
Наши 50 медалей на II этапе Кубка Сибири по плаванию
Турнир по смешанному боевому единоборству ММА «SibForce-1» прошел в Иркутске
Все новости категории

Реклама


ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________
ПРОДАМ
щенков ПУДЕЛЯ
МИНИАТЮРНОГО
Окрас чёрный.
Родословная
8-924-627-54-83

Архив новостей

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Статей за Декабрь 2016 (449)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)
Статей за Июль 2016 (438)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru