Как больницы работают?

Ольга

Стационары и «скорая помощь» работают как обычно: в круглосуточном режиме. У каждой поликлиники на праздничные дни составлен свой график.31 декабря - по расписанию субботы, до 15 часов.2-6 января, с 8 до 20 часов, оказание неотложной помощи.3-6 января, с 9 до 15 часов, прием ведут участковые терапевты и узкие специалисты по записи, работают диагностические службы.31 декабря - по расписанию субботы.2-6 января, с 8 до 15 часов, прием терапевта, процедурный, перевязочный кабинет, ЭКГ, выписка листков нетрудоспособности. Работа кабинета неотложной помощи с 15 до 20 часов. Обслуживание вызовов на дому с 9 до 19 часов.2 января, с 8 до 15 часов, ведут прием невролог и оториноларинголог.3 января, с 8 до 15 часов, - офтальмолог и хирург.4 января, с 8 до 15 часов, - невролог.5 января, с 8 до 15 часов, - офтальмолог и оториноларинголог.6 января, с 8 до 15 часов, - хирург и невролог.2, 3, 5, 6 января, с 9 до 18 часов, ведут прием педиатры.Приемное отделение ЦМСЧ-283, 6 января, с 9 до 14 часов, ведут прием терапевты.4, 6 января, с 8 до 14 часов, ведут прием терапевты, узкие специалисты, диагностические службы.В остальные дни медицинская помощь оказывается в приемном покое стационара дежурными специалистами.2-6 января, с 8 до 14 часов, будет оказываться неотложная помощь.Работает все дни, кроме 1 и 7 января, с 9 до 15 часов.Узкие специалисты принимают по записи 3 и 5 января. В остальные дни работают дежурные терапевты и дневной стационар.8 января поликлиника работает по расписанию воскресенья, с 9 до 13 часов.