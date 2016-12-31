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Как больницы работают?


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Вчера, 21:22
 Количество просмотров: 36
    

- Подскажите, как будут в новогодние праздники работать больницы.
Ольга


Стационары и «скорая помощь» работают как обычно: в круглосуточном режиме. У каждой поликлиники на праздничные дни составлен свой график.

Поликлиника № 4

31 декабря - по расписанию субботы, до 15 часов.

2-6 января, с 8 до 20 часов, оказание неотложной помощи.

3-6 января, с 9 до 15 часов, прием ведут участковые терапевты и узкие специалисты по записи, работают диагностические службы.

Поликлиника № 1

31 декабря - по расписанию субботы.

2-6 января, с 8 до 15 часов, прием терапевта, процедурный, перевязочный кабинет, ЭКГ, выписка листков нетрудоспособности. Работа кабинета неотложной помощи с 15 до 20 часов. Обслуживание вызовов на дому с 9 до 19 часов.

2 января, с 8 до 15 часов, ведут прием невролог и оториноларинголог.

3 января, с 8 до 15 часов, - офтальмолог и хирург.

4 января, с 8 до 15 часов, - невролог.

5 января, с 8 до 15 часов, - офтальмолог и оториноларинголог.

6 января, с 8 до 15 часов, - хирург и невролог.

Детская поликлиника ЦМСЧ-28

2, 3, 5, 6 января, с 9 до 18 часов, ведут прием педиатры.

Приемное отделение ЦМСЧ-28

3, 6 января, с 9 до 14 часов, ведут прием терапевты.

Поликлиника медсанчасти-36

4, 6 января, с 8 до 14 часов, ведут прием терапевты, узкие специалисты, диагностические службы.

В остальные дни медицинская помощь оказывается в приемном покое стационара дежурными специалистами.

Детская стоматологическая поликлиника

2-6 января, с 8 до 14 часов, будет оказываться неотложная помощь.

МАНО

Работает все дни, кроме 1 и 7 января, с 9 до 15 часов.

Узкие специалисты принимают по записи 3 и 5 января. В остальные дни работают дежурные терапевты и дневной стационар.

8 января поликлиника работает по расписанию воскресенья, с 9 до 13 часов.
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