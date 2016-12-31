Когда выплатят?

Евгений Владимирович



Ольга КНЯЗЕВА

Все пенсионеры, постоянно проживающие на территории страны и являющиеся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года, получат по 5 тысяч рублей в январе 2017 года.Никаких дополнительных документов или заявлений для этого писать не нужно. Пенсионный фонд сделает всё за вас и начислит выплату на основании документов, которые у него уже есть в вашем пенсионном деле. Способ получения выплаты зависит от того, как вы получаете пенсию. Например, если вам её приносит Почта России, то и 5 тысяч доставит она же. Если получаете через банк, то надбавку получите через него. Но в разное время. В Иркутской области пенсия начисляется с 3-го числа каждого месяца. А единовременная выплата будет финансироваться только после 10 января 2017 года. Поэтому если вам доставляет пенсию Почта России, то свои 5 тысяч вы получите после 16 января. Если получаете через какие-то другие службы, то ждать денег нужно с 13 по 27 января. Банки будут перечислять выплаты с 13-го числа.И ничего страшного, если вы не смогли получить надбавку в январе. Например, если почтальон вам принёс деньги, а вас не было дома, они не пропадут, просто их вам перечислят на следующий месяц, получите вместе с пенсией.