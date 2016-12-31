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И швец, и жнец


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Вчера, 22:11
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Какие должности совмещает председатель Союза садоводов

И швец, и жнец
Это ракушка-гигант, привезённая в 1904 году прадедушкой-купцом из Порт-Артура, переходит по наследству в семьях ДОБРЯКОВЫХ.
Фото Николая СТЕРНИНА


- Трудно, - признается Надежда Георгиевна. - Прежний председатель Людмила БЕЗВИДНАЯ, отстаивая интересы садоводов, часто шла напролом. Но с властью нужно уметь договариваться. Этим я сейчас и занимаюсь.

Мы сидим в её трехкомнатной квартире в старой части города, куда Добрякова переехала не так давно. Свою квартиру она отдала семье сына Дмитрия с тремя маленькими детьми. До этого долго искала на размен подходящие варианты, пока подруга Надежда ФИДРЯ не надоумила: чего мучиться, если можно просто поменяться с сыном? Правда, и эта для женщины, живущей одной, великовата. Зато кот Марсель чувствует себя вольготно. Его Добрякова подарила младшей внучке Алёнке, а у старшей, Снежаны, обнаружилась аллергия на кошачью шерсть. Подарок пришлось забрать.

К своему новому жилью Надежда Георгиевна еще не привыкла. Весь день она ездит по делам, а домой приезжает только ночевать да покормить Марсика. Новый год будет справлять в семье Дмитрия, который работает заведующим женского отделения психоневрологической больницы. Дочь Татьяна - переводчик в управлении АНХК.

В «новую» квартиру Добрякова купила только стенку. Над телевизором расставлены детские рисунки внуков и семейные фотографии. Замечаем связку спортивных медалей: оказывается, Надежда Георгиевна завзятая шахматистка.

- Это у нас семейное. Маленькой я смотрела, как играет отец со старшими братьями, и научилась сама. В институте играла уже на профессиональном уровне. И сейчас каждый год принимаю участие в турнирах по быстрым и классическим шахматам. Пыталась научить внучек. Азы они освоили, но не более. Зато 5-летний внук Алеша занял в садике 1-е место по шашкам. Именно в нем я увидела такое сильное желание учиться шахматам, что в апреле, уже под конец учебного года, увезла к тренеру Яну ПОЛОНСКОМУ, - рассказывает Добрякова.

Летом дети и внуки частенько собираются у мамы и бабушки на даче в СНТ «Строитель-1». Есть у нее умение правильно всех организовать: посадить и выкопать картошку, наколоть дров… А после трудов праведных - баня. Для Добряковых это особый ритуал, ради которого Надежда Георгиевна ездит в садоводство даже зимой. В том числе посмотреть, как чистят дороги, везде ли порядок.

Должность председателя Союза садоводов хлопотная, хорошей для всех не будешь. На словах государство и местная власть должны обеспечить садоводов нормальными дорогами и электричеством, чтобы люди в каждой отдельно взятой семье выполняли свою продовольственную программу. А на деле? Поэтому сейчас главная задача для председателя союза – добиться передачи электросетей СНТ сетевым организациям.

- На днях в СНТ «Саяны» впервые дали свет. До этого люди там жили без электричества. Это большая радость: разгрузили трансформаторную подстанцию в Мегете, значит, больше энергии пойдет в Стеклянку, - говорит Добрякова, которой приходится быть электриком, строителем, главбухом и юристом, умеющим собирать документы на гранты и субсидии. Многолетний опыт её работы в АУС и СМУ-1 тут просто бесценен. Заметно, что общественные интересы волнуют её больше, чем собственная дача. И тут она снова удивляет, как в первый раз с шахматами.

- Садовод я средний, - признается Надежда Георгиевна. - Если бы не подруга Надежда, о хороших урожаях можно было только мечтать. А так у нас четкое разделение труда: я занимаюсь ягодниками и перцами, она – грядками и помидорами.

Две Надежды дружат уже 50 лет, с института. Именно Надежда Фидря, подруга и соседка по даче, открывает и закрывает теплицы, пока Добрякова сидит в правлении или ездит по общественным делам. Этот год подкинул новую проблему: несколько председателей садоводств, не согласовав свои действия с рядовыми членами, заявили о желании выйти из союза. Такое право у них есть. Но дробление союза не приведет ни к чему хорошему. Пример с СНТ «Тополёк», оставшимся без света из-за неправильного понимания председателем понятия «дополнительный взнос», тому подтверждение.

Оксана ТИХАЯ
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