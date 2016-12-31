И швец, и жнец

Какие должности совмещает председатель Союза садоводов

Это ракушка-гигант, привезённая в 1904 году прадедушкой-купцом из Порт-Артура, переходит по наследству в семьях ДОБРЯКОВЫХ.

Фото Николая СТЕРНИНА

Оксана ТИХАЯ

- признается Надежда Георгиевна. -Мы сидим в её трехкомнатной квартире в старой части города, куда Добрякова переехала не так давно. Свою квартиру она отдала семье сына Дмитрия с тремя маленькими детьми. До этого долго искала на размен подходящие варианты, пока подруга Надежда ФИДРЯ не надоумила: чего мучиться, если можно просто поменяться с сыном? Правда, и эта для женщины, живущей одной, великовата. Зато кот Марсель чувствует себя вольготно. Его Добрякова подарила младшей внучке Алёнке, а у старшей, Снежаны, обнаружилась аллергия на кошачью шерсть. Подарок пришлось забрать.К своему новому жилью Надежда Георгиевна еще не привыкла. Весь день она ездит по делам, а домой приезжает только ночевать да покормить Марсика. Новый год будет справлять в семье Дмитрия, который работает заведующим женского отделения психоневрологической больницы. Дочь Татьяна - переводчик в управлении АНХК.В «новую» квартиру Добрякова купила только стенку. Над телевизором расставлены детские рисунки внуков и семейные фотографии. Замечаем связку спортивных медалей: оказывается, Надежда Георгиевна завзятая шахматистка.- рассказывает Добрякова.Летом дети и внуки частенько собираются у мамы и бабушки на даче в СНТ «Строитель-1». Есть у нее умение правильно всех организовать: посадить и выкопать картошку, наколоть дров… А после трудов праведных - баня. Для Добряковых это особый ритуал, ради которого Надежда Георгиевна ездит в садоводство даже зимой. В том числе посмотреть, как чистят дороги, везде ли порядок.Должность председателя Союза садоводов хлопотная, хорошей для всех не будешь. На словах государство и местная власть должны обеспечить садоводов нормальными дорогами и электричеством, чтобы люди в каждой отдельно взятой семье выполняли свою продовольственную программу. А на деле? Поэтому сейчас главная задача для председателя союза – добиться передачи электросетей СНТ сетевым организациям.- говорит Добрякова, которой приходится быть электриком, строителем, главбухом и юристом, умеющим собирать документы на гранты и субсидии. Многолетний опыт её работы в АУС и СМУ-1 тут просто бесценен. Заметно, что общественные интересы волнуют её больше, чем собственная дача. И тут она снова удивляет, как в первый раз с шахматами.- признается Надежда Георгиевна. -Две Надежды дружат уже 50 лет, с института. Именно Надежда Фидря, подруга и соседка по даче, открывает и закрывает теплицы, пока Добрякова сидит в правлении или ездит по общественным делам. Этот год подкинул новую проблему: несколько председателей садоводств, не согласовав свои действия с рядовыми членами, заявили о желании выйти из союза. Такое право у них есть. Но дробление союза не приведет ни к чему хорошему. Пример с СНТ «Тополёк», оставшимся без света из-за неправильного понимания председателем понятия «дополнительный взнос», тому подтверждение.