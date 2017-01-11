Кто и зачем подделывает подписи жильцов

Елена КЛИМОВА

Интерес новой УК к дому, в котором 240 квартир, понятен: квартплата за год - около миллиона рублей. Но закон дороже.Воля собственников жилья многоквартирного дома определяется по количеству людей, которые приняли участие в голосовании: каждый собственник должен проголосовать по повестке и подписать отдельное решение. Иногда от квартиры приходит несколько решений (если она в общей собственности).По протоколу собрания от 24 мая 2016 года по дому № 1 значатся голосовавшими 183 квартиры. Приблизительно по трети из них сомнений нет. Однако аналогичные решения, представленные «ЖилКомом» по остальным квартирам, вызвали большие вопросы. Адвокат Вячеслав ИВАНЕЦ провел опрос жильцов. Результат: 44 опрошенных жильца дома заявили, что общего собрания собственников жилья МКД не было, в документах они не расписывались. Трое собственников были опрошены в арбитражном суде, где опровергли подписи от их имени, еще шестеро сделали это письменно, заверив свои подписи нотариально. То есть в общей сложности более трети подписей выполнены не собственниками.Вячеслав Иванец представил суду сравнительную таблицу с подписями жильцов в протоколах адвокатского опроса и решениях, представленных «ЖилКомом». Чтобы увидеть разницу, не надо быть почерковедом. Составители протокола общего собрания не заморачивались, нарисовали такие подписи, какие вздумалось.Однако откуда в решениях взялись данные собственников?Любое заинтересованное лицо может получить выписку о собственнике жилья из единого реестра прав. В этой выписке будут фамилия и имя хозяина, номер квартиры, её площадь, номер свидетельства о регистрации. Но паспортных данных собственника там нет. В представленных суду решениях тоже нет паспортных данных, но есть точный номер свидетельства о регистрации права. Это подтверждает, что их заполняли не сами собственники. Можно, конечно, сослаться на то, что решения подделаны инициатором собрания. Однако отсутствие паспортных данных и прописки при наличии данных из реестра прав говорит об участии в подлоге управляйки, ведь инициатору запросить выписки по ста квартирам просто не по карману.Самое грустное - этими «документами» можно манипулировать до тех пор, пока подлог не будет установлен судом. Между тем собственники, чьи подписи сфальсифицированы, не обратились в суд, потому что о существовании фальшивки не знали.Сейчас в подлинности документов, представленных «ЖилКомом», разбирается арбитражный суд Иркутской области. Стоит вопрос о проведении почерковедческой экспертизы. Собственники, приехавшие в суд, уже убедились, что подписи на копиях решений поставлены не ими.