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Фальшивка


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11 января 2017
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Кто и зачем подделывает подписи жильцов

Многие жители дома № 1 микрорайона 32, сами того не ведая, в 2016 году на общем собрании отказались от управляющей компании «Ангарский управдом» и якобы выбрали другую управляйку - «ЖилКом». Этот факт подтверждают их подписи в документах по общему собранию - в протоколе собрания собственников. Но люди утверждают, что на собрании не были и подписи не ставили. Сейчас этот спор рассматривается судом.

Интерес новой УК к дому, в котором 240 квартир, понятен: квартплата за год - около миллиона рублей. Но закон дороже.
Воля собственников жилья многоквартирного дома определяется по количеству людей, которые приняли участие в голосовании: каждый собственник должен проголосовать по повестке и подписать отдельное решение. Иногда от квартиры приходит несколько решений (если она в общей собственности).

По протоколу собрания от 24 мая 2016 года по дому № 1 значатся голосовавшими 183 квартиры. Приблизительно по трети из них сомнений нет. Однако аналогичные решения, представленные «ЖилКомом» по остальным квартирам, вызвали большие вопросы. Адвокат Вячеслав ИВАНЕЦ провел опрос жильцов. Результат: 44 опрошенных жильца дома заявили, что общего собрания собственников жилья МКД не было, в документах они не расписывались. Трое собственников были опрошены в арбитражном суде, где опровергли подписи от их имени, еще шестеро сделали это письменно, заверив свои подписи нотариально. То есть в общей сложности более трети подписей выполнены не собственниками.

Вячеслав Иванец представил суду сравнительную таблицу с подписями жильцов в протоколах адвокатского опроса и решениях, представленных «ЖилКомом». Чтобы увидеть разницу, не надо быть почерковедом. Составители протокола общего собрания не заморачивались, нарисовали такие подписи, какие вздумалось.

Однако откуда в решениях взялись данные собственников?

Любое заинтересованное лицо может получить выписку о собственнике жилья из единого реестра прав. В этой выписке будут фамилия и имя хозяина, номер квартиры, её площадь, номер свидетельства о регистрации. Но паспортных данных собственника там нет. В представленных суду решениях тоже нет паспортных данных, но есть точный номер свидетельства о регистрации права. Это подтверждает, что их заполняли не сами собственники. Можно, конечно, сослаться на то, что решения подделаны инициатором собрания. Однако отсутствие паспортных данных и прописки при наличии данных из реестра прав говорит об участии в подлоге управляйки, ведь инициатору запросить выписки по ста квартирам просто не по карману.

Самое грустное - этими «документами» можно манипулировать до тех пор, пока подлог не будет установлен судом. Между тем собственники, чьи подписи сфальсифицированы, не обратились в суд, потому что о существовании фальшивки не знали.

Сейчас в подлинности документов, представленных «ЖилКомом», разбирается арбитражный суд Иркутской области. Стоит вопрос о проведении почерковедческой экспертизы. Собственники, приехавшие в суд, уже убедились, что подписи на копиях решений поставлены не ими.

Елена КЛИМОВА
Вчера, 12:52 - Anna_1987 написал(а):
Это мой аватар
Сама лично живу в 1 доме 32 микрорайона. Споры этих двух управляющих компаний уже всех жильцов достали. В итоге ни одна из названных компаний наш дом квалифицированно не обслуживает. Все заняты пиаром в СМИ. Почему не поднимается вопрос о законности передачи нашего дома от АУСа к Ангарскому управдому?????? Никакого собрания жильцов по поводу смены УК на "Ангарский управдом" не было, никаких подписей не собиралось, голосования жильцов не проводилось. У "Ангарского управдома" ежегодно меняется директор, контора ужасная. Ее пиар в СМИ совершенно неуместен. Мы с инициативной группой жильцов собирали собрание, также за "Ангарский управдом" никто не голосовал и наименование этой конторы услышали впервые. 
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