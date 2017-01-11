Какая пенсия будет в новом году?

- Как будет назначаться страховая пенсия по старости в 2017 году?
Александра Ивановна
В 2016 году для выхода на пенсию человеку требовалось минимум 9 баллов и 7 лет страхового стажа (пенсионный возраст - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Для получения права на страховую пенсию в 2017 году уже необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионного балла. При этом максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26.
Напомним, что с 2015 года наши пенсионные права формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах (баллах). По информации Марины КОЗЛОВОЙ, замначальника ангарского управления Пенсионного фонда, количество баллов, а значит, и размер пенсии в первую очередь зависит от объема страховых взносов, поступивших после 2002 года на формирование страховой пенсии (учитывается только официальная зарплата), длительности трудового стажа и возраста обращения за назначением пенсии. Размер пенсии также зависит от зарплаты будущего пенсионера за 2000-2001 годы по сведениям индивидуального учета или за 5 лет (60 месяцев) подряд в течение всей трудовой деятельности до 2002 года. - Стоит знать, что баллы также начисляются за социально значимые периоды жизни человека. Так, в частности, за каждый год отпуска по уходу за ребенком: 1,8 балла – за первого ребенка, 3,6 балла – за второго, 5,4 балла – за третьего или четвертого ребенка,
- отмечает Марина Леонидовна.
Ежегодно требования к стажу и количеству пенсионных баллов будут изменяться, так что человеку, который собирается на пенсию, необходимо за этим следить.- На сколько увеличится пенсия в 2017 году?
Анатолий Ильич
Как заверяет правительство РФ, с февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень инфляции за 2016 год – на 5,8%. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит 13 657 рублей. Стоимость пенсионного балла - 78,58 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля).
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,6%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 803 рубля. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы - 13 349 рублей.
С 1 февраля размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будет проиндексирован на 5,8%.
У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.
Ольга КРАСНОВАКстати Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФ в электронном виде, нужно зарегистрироваться на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФ не требуется.