Какая пенсия будет в новом году?

Александра Ивановна

Анатолий Ильич

Ольга КРАСНОВА

В 2016 году для выхода на пенсию человеку требовалось минимум 9 баллов и 7 лет страхового стажа (пенсионный возраст - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Для получения права на страховую пенсию в 2017 году уже необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионного балла. При этом максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26.Напомним, что с 2015 года наши пенсионные права формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах (баллах). По информации Марины КОЗЛОВОЙ, замначальника ангарского управления Пенсионного фонда, количество баллов, а значит, и размер пенсии в первую очередь зависит от объема страховых взносов, поступивших после 2002 года на формирование страховой пенсии (учитывается только официальная зарплата), длительности трудового стажа и возраста обращения за назначением пенсии. Размер пенсии также зависит от зарплаты будущего пенсионера за 2000-2001 годы по сведениям индивидуального учета или за 5 лет (60 месяцев) подряд в течение всей трудовой деятельности до 2002 года.- отмечает Марина Леонидовна.Ежегодно требования к стажу и количеству пенсионных баллов будут изменяться, так что человеку, который собирается на пенсию, необходимо за этим следить.Как заверяет правительство РФ, с февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень инфляции за 2016 год – на 5,8%. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит 13 657 рублей. Стоимость пенсионного балла - 78,58 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля).Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,6%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 803 рубля. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы - 13 349 рублей.С 1 февраля размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будет проиндексирован на 5,8%.У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.