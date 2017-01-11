Надо подтверждать?

Ирина Викторовна

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Да, обязательно. Для этого надо будет обратиться в управление соцзащиты населения по адресу: ул. Коминтерна, 41, со следующими документами:Право на получение компенсации надо подтвердить до 31 марта 2017 года. В случае неподтверждения права с 1 апреля выплата будет прекращена.С нового года уже не все родители получат компенсацию за детский сад. В областной закон внесены изменения.Напомним, в соответствии с областным законом от 10 июля 2014 года № 91-03 «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» всем без исключения родителям с оплаты питания в детском саду возвращали на сберкнижку не менее 20% среднего размера платы на первого ребенка, не менее 50% на второго, не менее 70% размера такой платы на третьего и последующих детей.С нового года право на предоставление компенсации родительской платы имеют только родители (законные представители) ребенка (детей) в семьях со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения.Таким образом, наиболее обеспеченные родители останутся без компенсаций. Может, это и логично – бюджет всё-таки ограничен. Но вряд ли кого-то обрадует новость, что и эту сумму (1-2 тысячи рублей) семья потеряла.В третьем квартале 2016 года на территории Иркутской области прожиточный минимум составлял:на душу населения;для трудоспособного населения;для детей.