Надо подтверждать?

- Надо ли с нового года подтверждать право на получение компенсации за детский сад?
Ирина Викторовна
Да, обязательно. Для этого надо будет обратиться в управление соцзащиты населения по адресу: ул. Коминтерна, 41, со следующими документами:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
- копия документа, подтверждающего статус законного представителя (акт о назначении опекуна, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью);
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
- копия договора между образовательной организацией, которую посещает ребенок (дети), и родителем (законным представителем);
- документ, подтверждающий совместное проживание родителя (законного представителя) с ребенком;
- документы, подтверждающие доходы членов семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.
Право на получение компенсации надо подтвердить до 31 марта 2017 года. В случае неподтверждения права с 1 апреля выплата будет прекращена.
С нового года уже не все родители получат компенсацию за детский сад. В областной закон внесены изменения.
Напомним, в соответствии с областным законом от 10 июля 2014 года № 91-03 «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» всем без исключения родителям с оплаты питания в детском саду возвращали на сберкнижку не менее 20% среднего размера платы на первого ребенка, не менее 50% на второго, не менее 70% размера такой платы на третьего и последующих детей.
С нового года право на предоставление компенсации родительской платы имеют только родители (законные представители) ребенка (детей) в семьях со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения.
Таким образом, наиболее обеспеченные родители останутся без компенсаций. Может, это и логично – бюджет всё-таки ограничен. Но вряд ли кого-то обрадует новость, что и эту сумму (1-2 тысячи рублей) семья потеряла.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВАЦИФРЫ
В третьем квартале 2016 года на территории Иркутской области прожиточный минимум составлял:
10 тысяч 64 рубля
на душу населения;10 тысяч 693 рубля
для трудоспособного населения;10 тысяч 207 рублей
для детей.