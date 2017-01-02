.
,

Снова отравились?


0

Вчера, 15:18
 Количество просмотров: 66
    

- Прочитали в новостях, что за новогодние каникулы от «Боярышника» отравились ещё два человека. Сколько можно?
Наталья БОРИСОВА


Действительно, СМИ сообщали, что за праздники количество погибших от «Боярышника» увеличилось до 78 человек. Однако пресс-служба Министерства здравоохранения Иркутской области не подтвердила эту новость: эксперты установили, что два последних пациента скончались не от отравления метанолом.

В итоге общее число отравившихся по-прежнему 123 человека. Из них в декабре погибло 76 человек. Новых жертв нет. За новогодние праздники из больниц Иркутска выписалось 45 пострадавших. Новые пострадавшие от употребления метанола за время каникул в больницы не поступали.

Перед Новым годом вышло постановление главного государственного санитарного врача РФ от 23.12.2016 № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». Согласно этому постановлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объёма готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Кроме этого, в нашу газету пришло письмо из ангарского территориального отдела Роспотребнадзора за подписью и.о. начальника отдела Т.А. СУРНОВОЙ, где сообщается:

«Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании информирует население о том, что

- жидкость стеклоомывающая «TOSEI (-30)», изготовитель ООО «Автомобильная линия», адрес: РФ, Приморский край, Ленинский район, г. Владивосток, ул. Пионерская, д. 1-401, упаковка - пластиковая бутылка емкостью 5 литров, выпущенная по ТУ 2384-003-77411297-2015;

- жидкость стеклоомывающая зимняя «Сибирь (-30 градусов)», производитель ООО «Вертикаль», адрес: Россия 600001 г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 36А, упаковка - пластиковая бутылка емкостью 5 л, выпущенная по ТУ 2384-002-634588817-2010, дата выпуска сентябрь 2016 г.;

- жидкость стеклоомывающая незамерзающая «PolarSTAR» -30 градусов, Полярная звезда, производитель ООО «Автолайн», адрес: г. Москва, шоссе Измайловское, д. 3А, выпущенная по ТУ 2384-001-91476300-12, поставщик ООО «ДИСА плюс» (ИНН 3811068598, ОГРН 384901001);

- жидкость стеклоомывающая незамерзающая «Каскад -30 градусов», производитель ООО «Комланд», адрес: г. Москва, пр. Стройкомбината, д. 4, дата изготовления 02.12.2016 г., поставщик ООО «ДИСА плюс» (ИНН 3811068598. ОГРН 384901001)

не соответствуют требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденных решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, по содержанию метанола (превышение ПДК от 400 до 600 раз)».

Мария Ильюшкина
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Ограбление иркутского офиса «Быстрозайма»
Массовая драка у паба «Харатс» в Ангарске
Трезвая пробежка 1 января в 12-00
Все новости категории

Спортивные новости
Фортуна с ногами
Были в ударе
«Тяжёлые» очки
Все новости категории

Реклама


Продам дачу в Китое.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел. 8-904-155-97-71 ___________________________
ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
паспорт, военный билет,
водительское удостоверение
на имя
КУЗНЕЦОВА
АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА
ПРОШУ ВЕРНУТЬ
за вознаграждение.
Тел. 8-914-944-74-91.

Происшествия
Тысяча и одно происшествие
По делу об отравлением боярышником задержан начальник отдела УМВД
Выбирайте у кого покупать мед
Все новости категории

Общество
Без газеты скучно
Радость в подарок
У нас сбывается!
Все новости категории

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Январь 2017 (57)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru