Снова отравились?

Наталья БОРИСОВА

Мария Ильюшкина

Действительно, СМИ сообщали, что за праздники количество погибших от «Боярышника» увеличилось до 78 человек. Однако пресс-служба Министерства здравоохранения Иркутской области не подтвердила эту новость: эксперты установили, что два последних пациента скончались не от отравления метанолом.В итоге общее число отравившихся по-прежнему 123 человека. Из них в декабре погибло 76 человек. Новых жертв нет. За новогодние праздники из больниц Иркутска выписалось 45 пострадавших. Новые пострадавшие от употребления метанола за время каникул в больницы не поступали.Перед Новым годом вышло постановление главного государственного санитарного врача РФ от 23.12.2016 № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». Согласно этому постановлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объёма готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).Кроме этого, в нашу газету пришло письмо из ангарского территориального отдела Роспотребнадзора за подписью и.о. начальника отдела Т.А. СУРНОВОЙ, где сообщается:«Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании информирует население о том, что- жидкость стеклоомывающая «TOSEI (-30)», изготовитель ООО «Автомобильная линия», адрес: РФ, Приморский край, Ленинский район, г. Владивосток, ул. Пионерская, д. 1-401, упаковка - пластиковая бутылка емкостью 5 литров, выпущенная по ТУ 2384-003-77411297-2015;- жидкость стеклоомывающая зимняя «Сибирь (-30 градусов)», производитель ООО «Вертикаль», адрес: Россия 600001 г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 36А, упаковка - пластиковая бутылка емкостью 5 л, выпущенная по ТУ 2384-002-634588817-2010, дата выпуска сентябрь 2016 г.;- жидкость стеклоомывающая незамерзающая «PolarSTAR» -30 градусов, Полярная звезда, производитель ООО «Автолайн», адрес: г. Москва, шоссе Измайловское, д. 3А, выпущенная по ТУ 2384-001-91476300-12, поставщик ООО «ДИСА плюс» (ИНН 3811068598, ОГРН 384901001);- жидкость стеклоомывающая незамерзающая «Каскад -30 градусов», производитель ООО «Комланд», адрес: г. Москва, пр. Стройкомбината, д. 4, дата изготовления 02.12.2016 г., поставщик ООО «ДИСА плюс» (ИНН 3811068598. ОГРН 384901001)не соответствуют требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденных решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, по содержанию метанола (превышение ПДК от 400 до 600 раз)».