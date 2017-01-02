Сумма изменится?

Марина СМИРНОВА

Ольга КРАСНОВА

Размер материнского капитала в 2017 году не изменится, он составит 453 тысячи рублей. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, и получение сертификата, и распоряжение им временем не ограничены.Использовать материнский капитал можно по-прежнему: на улучшение жилищных условий, оплату образовательных услуг детей, формирование будущей пенсии мамы и оплату товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФ в электронном виде, нужно зарегистрироваться на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФ не требуется.