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Сумма изменится?


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Вчера, 15:22
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- Не изменится ли в 2017 году сумма материнского капитала?
Марина СМИРНОВА


Размер материнского капитала в 2017 году не изменится, он составит 453 тысячи рублей. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, и получение сертификата, и распоряжение им временем не ограничены.

Использовать материнский капитал можно по-прежнему: на улучшение жилищных условий, оплату образовательных услуг детей, формирование будущей пенсии мамы и оплату товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФ в электронном виде, нужно зарегистрироваться на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФ не требуется.

Ольга КРАСНОВА
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