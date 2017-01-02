Почему отменили?

Наталья ПРОСКУРЯКОВА



Ольга КРАСНОВА

С 1 января 2015 года действуют новые правила обращения за пенсией, которые не предусматривают выдачу пенсионных удостоверений. Статус пенсионера подтверждается справкой о назначении пенсии. Предъявлять её пенсионер может так же, как и пенсионное удостоверение, - в транспорте, аптеке, социальной службе. Получить справку можно в территориальном органе ПФР по месту нахождения пенсионного (выплатного) дела. Но если у пенсионера уже есть удостоверение, менять его на справку не нужно. Однако при его утере человек получит справку.