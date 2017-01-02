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Льгота останется?


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Вчера, 15:34
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- Подскажите, останется ли в 2017 году льготный проезд в городских автобусах для школьников и пенсионеров, не имеющих льгот?
Анна Васильевна


Напомним нашим читателям, что соглашение по поддержке ангарских пассажиров, на которых не распространяются областные и федеральные льготы, администрация АГО и Ангарский городской союз автотранспортников заключили в мае 2016 года. В результате учащиеся до 18 лет ездят за 10 рублей, а пенсионеры, не имеющие льгот, - за 16 рублей.

Срок соглашения закончился 31 декабря 2016 года. По информации пресс-службы администрации АГО, мэр округа Сергей ПЕТРОВ встретился с руководителями ангарских автотранспортных предприятий и предложил им сохранить меры социальной поддержки на общественном транспорте в 2017 году.

Ангарский городской союз автотранспортников согласился. Итак, для вышеназванных категорий ангарчан стоимость проезда в общественном транспорте по электронным картам в 2017 году не изменится.

Елена КЛИМОВА
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