Льгота останется?

Анна Васильевна

Елена КЛИМОВА

Напомним нашим читателям, что соглашение по поддержке ангарских пассажиров, на которых не распространяются областные и федеральные льготы, администрация АГО и Ангарский городской союз автотранспортников заключили в мае 2016 года. В результате учащиеся до 18 лет ездят за 10 рублей, а пенсионеры, не имеющие льгот, - за 16 рублей.Срок соглашения закончился 31 декабря 2016 года. По информации пресс-службы администрации АГО, мэр округа Сергей ПЕТРОВ встретился с руководителями ангарских автотранспортных предприятий и предложил им сохранить меры социальной поддержки на общественном транспорте в 2017 году.Ангарский городской союз автотранспортников согласился. Итак, для вышеназванных категорий ангарчан стоимость проезда в общественном транспорте по электронным картам в 2017 году не изменится.