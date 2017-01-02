Где взять справку?

Ирина

Елена климова

По информации Ирины КОРОБОВОЙ, замначальника управления соцзащиты населения администрации АГО, льгота на 50 бесплатных поездок в месяц для детей из многодетных семей по-прежнему действует. Чтобы получить справку для оформления проездного билета, нужно обратиться в соцзащиту (18 мрн, дом 1), в кабинет № 17, с понедельника по четверг, с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), с необходимыми документами. Основной из них – справка о доходах семьи, где доход на одного человека не должен превышать прожиточный минимум по Иркутской области.