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Где взять справку?


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Вчера, 15:37
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- Дети из малоимущих многодетных семей в 2016 году имели право на 50 бесплатных поездок в месяц в городском транспорте. Справка, которую нам давали в соцзащите, 31 декабря закончилась, где и как получить новую?
Ирина


По информации Ирины КОРОБОВОЙ, замначальника управления соцзащиты населения администрации АГО, льгота на 50 бесплатных поездок в месяц для детей из многодетных семей по-прежнему действует. Чтобы получить справку для оформления проездного билета, нужно обратиться в соцзащиту (18 мрн, дом 1), в кабинет № 17, с понедельника по четверг, с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), с необходимыми документами. Основной из них – справка о доходах семьи, где доход на одного человека не должен превышать прожиточный минимум по Иркутской области.

Елена климова
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