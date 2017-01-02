Что за работа?

В нынешнем году индустриальный техникум начнёт обучать юношей и девушек профессии «дефектоскопист».

Алексей

Оксана ТИХАЯ

Отвечает на вопрос нашего читателя заведующая лабораториями материаловедения и контроля качества сварных соединений техникума Ирина ЛОБОВА.- рассказала нашей газете Ирина Станиславовна.Неразрушающий контроль, который начинался с простукивания рельсов и колес молотком, в наше время стал развитой и эффективной научной сферой. Сейчас существует более 10 видов неразрушающего контроля. Вопрос подготовки специалистов подобного профиля остро стоит не только в нашей стране, но и во всем мире. Крупные промышленные предприятия тратят на проведение такого контроля от 30 до 50% всех расходов, и эти цифры подтверждают значимость профессии. На территории области нет учебных заведений, которые обучают ей на базе 9-11 классов.С сентября 2017 года Ангарский индустриальный техникум начнет обучение по профессии «дефектоскопист». Материально-техническая база АИТ позволяет подготовить квалифицированных специалистов. Лаборатории материаловедения и контроля качества сварных соединений оснащены современным оборудованием отечественного и импортного производства.- подчеркивает Лобова.Обучаться этой профессии могут не только юноши, но и девушки. Специалисты по НК востребованы в нашем городе и в области, они могут работать везде, где есть металл: в АНХК, ТЭЦ, железной дороге, иркутском авиазаводе, на строительстве газо - и трубопроводов. Средняя зарплата от 20 тысяч рублей.