Что за работа?

В нынешнем году индустриальный техникум начнёт обучать юношей и девушек профессии «дефектоскопист».- Слышал, что со следующего учебного года Ангарский индустриальный техникум открывает набор на новую профессию – дефектоскопист. Хотел бы точнее узнать, что это за специальность и каковы перспективы трудоустройства?
Алексей
Отвечает на вопрос нашего читателя заведующая лабораториями материаловедения и контроля качества сварных соединений техникума Ирина ЛОБОВА.- Мы привыкли к предупреждениям о некачественных продуктах и товарах. Но мало кто задумывается, что все «неживые объекты» тоже нуждаются в диагностировании и лечении. Профессию дефектоскописта по визуально-измерительному и ультразвуковому контролю можно сравнить с профессией врача. Только диагнозы он ставит оборудованию, установкам, конструкциям, материалам. Специалисты по неразрушающему контролю (НК), или дефектоскописты - те люди, которые позволяют нам спать спокойно, выявляя скрытые дефекты в каком-либо изделии, узле или механизме. Промышленная безопасность в их руках. Образно выражаясь, дефектоскопист – воин на страже качества и безопасности,
- рассказала нашей газете Ирина Станиславовна.
Неразрушающий контроль, который начинался с простукивания рельсов и колес молотком, в наше время стал развитой и эффективной научной сферой. Сейчас существует более 10 видов неразрушающего контроля. Вопрос подготовки специалистов подобного профиля остро стоит не только в нашей стране, но и во всем мире. Крупные промышленные предприятия тратят на проведение такого контроля от 30 до 50% всех расходов, и эти цифры подтверждают значимость профессии. На территории области нет учебных заведений, которые обучают ей на базе 9-11 классов.
С сентября 2017 года Ангарский индустриальный техникум начнет обучение по профессии «дефектоскопист». Материально-техническая база АИТ позволяет подготовить квалифицированных специалистов. Лаборатории материаловедения и контроля качества сварных соединений оснащены современным оборудованием отечественного и импортного производства.
- Многие склонны считать, что с появлением современных многофункциональных, автоматизированных аппаратов работа дефектоскописта стала сводиться к простому нажиманию кнопок. Это не так. Нужно точно знать, какие кнопки нажимать. Даже самая высокоточная техника не заменит умелые руки и опыт,
- подчеркивает Лобова.
Обучаться этой профессии могут не только юноши, но и девушки. Специалисты по НК востребованы в нашем городе и в области, они могут работать везде, где есть металл: в АНХК, ТЭЦ, железной дороге, иркутском авиазаводе, на строительстве газо - и трубопроводов. Средняя зарплата от 20 тысяч рублей.
Оксана ТИХАЯ