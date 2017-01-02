Откуда долг?

Ираида Викторовна

Анастасия КУРМАЗОВА

Обращаться необходимо в первую очередь в Иркутскэнергосбыт, а точнее, в любой из его офисов: либо на улице Мира, либо на улице Трудовых Резервов. Там и стоит выяснить, откуда взялось такое начисление. Вероятнее всего, был произведён перерасчёт за год. Однако в реальности случается всякое – то программа, которая ведёт расчёты «ошибётся», то расчёты ведутся через управляющую компанию и там что-то намудрили. Честно говоря, система этих платежей довольно запутанная, сходу не разберёшься, и есть место для ошибок. Тем более что человеческий фактор никто не отменял.Если бегать по организациям вам тяжело, попросите родственников или знакомых помочь вам завести на официальном сайте Энергосбыта свой личный кабинет. Там можно провести сверку не выходя из дома.И ещё один совет. Начисления по ОДН делаются не на одну квартиру, а сразу на весь дом. И если вдруг такие суммы вылились внезапно, в результате перерасхода, надо принимать меры к его устранению. Заниматься этим должен в первую очередь председатель совета дома. Поэтому со всеми своими вопросами относительно платежей стоит обратиться ещё и к нему.Если председатель совета человек знающий и деятельный, он будет обязательно в курсе причины, по которой вам выставили такой счёт. Или постарается это выяснить. Если же нет – поищите на должность председателя более энергичного человека. Лучше всем домом доплачивать человеку за работу, чем разбираться во всех этих сложностях каждому по отдельности.