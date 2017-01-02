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Сколько хранить квитанции?


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Вчера, 21:46
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- Мне принесли моих долгов за газ аж с 2000 года. Где-то 20 копеек, в другой год рубль, и вместе с пени образовался «долг» аж в 120 рублей! Сколько должны храниться квитанции о коммунальных платежах? Каков срок исковой давности по платёжным документам?

В соответствии со статьёй 196 Гражданского кодекса РФ, общий срок исковой давности составляет три года. Столько же имеет смысл и хранить квитанции – только обращайте внимание на то, что кассовые чеки имеют свойство «выцветать», даже если хранятся в тёмном месте. Поэтому удобнее всего для хранения квитанции, распечатанные на обычной бумаге. Однако даже при наличии всех квитанций за последние шестнадцать лет просто прийти в горгаз и заявить: «Я вам уже ничего не должен» вы не можете. Потому что исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения решения судом. То есть сначала одна из сторон должна обратиться в суд. Думается, что ради 120 рублей этого не будет делать даже ресурсоснабжающая организация, иначе судебные издержки станут дороже суммы иска. А вот с наличием задолженности за три последних года придётся разбираться – принести квитанции и сделать сверку.

Анастасия КУРМАЗОВА
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