Сколько хранить квитанции?

Анастасия КУРМАЗОВА

В соответствии со статьёй 196 Гражданского кодекса РФ, общий срок исковой давности составляет три года. Столько же имеет смысл и хранить квитанции – только обращайте внимание на то, что кассовые чеки имеют свойство «выцветать», даже если хранятся в тёмном месте. Поэтому удобнее всего для хранения квитанции, распечатанные на обычной бумаге. Однако даже при наличии всех квитанций за последние шестнадцать лет просто прийти в горгаз и заявить: «Я вам уже ничего не должен» вы не можете. Потому что исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения решения судом. То есть сначала одна из сторон должна обратиться в суд. Думается, что ради 120 рублей этого не будет делать даже ресурсоснабжающая организация, иначе судебные издержки станут дороже суммы иска. А вот с наличием задолженности за три последних года придётся разбираться – принести квитанции и сделать сверку.