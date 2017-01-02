Как позвонить перевозчику?

Людмила Дмитриевна

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Чтобы собрать воедино всех ангарских перевозчиков, мы открыли постановление администрации АГО № 630-па, в котором содержится реестр маршрутов регулярных пассажирских перевозок на территории АГО. Судя по нему, по округу действуют 37 маршрутов трамваев и автотранспорта, на которых работают следующие перевозчики:Процесс сбора телефонных номеров шёл непросто. По идее такая информация должна висеть в автобусах, однако в маршрутках № 40, например, никаких телефонов не указано, и даже схема движения ещё 2009 года, подписанная рукой мэра МИХАЙЛОВА и перевозчиком С. ВАЛЕЕЕВОЙ, которая ушла из жизни четыре года назад. Так и работаем.Кстати, телефон перевозчика может понадобиться не только для жалобы, но и дать возможность пассажиру поблагодарить за качественную услугу. Разве нет?