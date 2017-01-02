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Как позвонить перевозчику?


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Вчера, 21:56
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- Напечатайте, пожалуйста, номера телефонов наших городских перевозчиков. Вот недавно с меня водитель снял две поездки вместо одной, я хотела высказать свою обиду, а некому!
Людмила Дмитриевна


Чтобы собрать воедино всех ангарских перевозчиков, мы открыли постановление администрации АГО № 630-па, в котором содержится реестр маршрутов регулярных пассажирских перевозок на территории АГО. Судя по нему, по округу действуют 37 маршрутов трамваев и автотранспорта, на которых работают следующие перевозчики:

Как позвонить перевозчику?

Процесс сбора телефонных номеров шёл непросто. По идее такая информация должна висеть в автобусах, однако в маршрутках № 40, например, никаких телефонов не указано, и даже схема движения ещё 2009 года, подписанная рукой мэра МИХАЙЛОВА и перевозчиком С. ВАЛЕЕЕВОЙ, которая ушла из жизни четыре года назад. Так и работаем.

Кстати, телефон перевозчика может понадобиться не только для жалобы, но и дать возможность пассажиру поблагодарить за качественную услугу. Разве нет?

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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