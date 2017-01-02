.
,

Чем кормить птиц?


0

Вчера, 22:05
 Количество просмотров: 119
    

- Чем лучше кормить птиц в такие морозы?
Елена


Чем кормить птиц?
У птиц нет денег. Поэтому вся надежда на вас. Покормите их.
Фото Николая СТЕРНИНА


Этот вопрос мы задали заведующей зоопарком при Дворце творчества детей и молодёжи Елене РАХМАНИНОЙ, и она ответила нашей газете:

- Главная проблема кормления птиц зимой в том, что на морозе корм быстро замерзает. Интересную идею, как кормить в морозы синичек, я недавно нашла в Интернете, собираюсь со своими детьми-кружковцами её опробовать.

Надо натереть на крупной тёрке несолёное сало, насыпать в эту массу пшено, просо или другое зерно, слепить шар, прикрепить к нему верёвочку и заморозить. Потом такие шары развесить на деревьях как ёлочные игрушки. Синички будут отклёвывать «червячков» из сала, другие воробьинообразные – выклёвывать зерно. Можно вылепить не шары, а заполнить салом формы для выпечки печенья, такое занятие будет очень интересно детям.

Вообще рацион зависит от вида птицы. В Иркутской области в перечне значится более 320 видов птиц. Воробьи едят пшено, семечки, хлеб. У нас в зоопарке мы тех воробьев, которые залетают к нам, кормим хлебом. Хотя в книгах пишут, что это нежелательно – в хлебе дрожжи, они бродят в желудках, но, как говорится, голод не тетка – наши зоопарковские воробьи не жалуются.

Если в вашем дворе появилась стайка свиристелей (такие яркие птички с хохолком, красными перышками на крылышках и желтыми на хвосте), то эти птички - любители ягод. Им можно вынести замороженные ягоды без сахара. Нашим свиристелям мы даем даже вареные яйца, хотя во дворе это вряд ли получится – яйцо замерзнет.

Если вы кормите птиц во дворе, несите им и зерно, и семечки, и крошки и приучите их к кормлению в одно и то же время, тогда они будут прилетать по расписанию и даже вас узнавать.

Настя ЖИЛКИНА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Ограбление иркутского офиса «Быстрозайма»
Массовая драка у паба «Харатс» в Ангарске
Трезвая пробежка 1 января в 12-00
Все новости категории

Спортивные новости
Без устали
Четвёртая в мире
Фортуна с ногами
Все новости категории

Реклама


Продам дачу в Китое.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел. 8-904-155-97-71 ___________________________
ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
паспорт, военный билет,
водительское удостоверение
на имя
КУЗНЕЦОВА
АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА
ПРОШУ ВЕРНУТЬ
за вознаграждение.
Тел. 8-914-944-74-91.

Происшествия
Маньяк признался в 59 убийствах
Это вам не игрушки
Тысяча и одно происшествие
Все новости категории

Общество
ПОДАРОК ОТ ДЕДА МОРОЗА
Газета лучше телевизора
Палки в руки!
Все новости категории

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Январь 2017 (69)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru