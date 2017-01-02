Чем кормить птиц?

Елена

У птиц нет денег. Поэтому вся надежда на вас. Покормите их.

Фото Николая СТЕРНИНА



Настя ЖИЛКИНА

Этот вопрос мы задали заведующей зоопарком при Дворце творчества детей и молодёжи Елене РАХМАНИНОЙ, и она ответила нашей газете:Надо натереть на крупной тёрке несолёное сало, насыпать в эту массу пшено, просо или другое зерно, слепить шар, прикрепить к нему верёвочку и заморозить. Потом такие шары развесить на деревьях как ёлочные игрушки. Синички будут отклёвывать «червячков» из сала, другие воробьинообразные – выклёвывать зерно. Можно вылепить не шары, а заполнить салом формы для выпечки печенья, такое занятие будет очень интересно детям.Вообще рацион зависит от вида птицы. В Иркутской области в перечне значится более 320 видов птиц. Воробьи едят пшено, семечки, хлеб. У нас в зоопарке мы тех воробьев, которые залетают к нам, кормим хлебом. Хотя в книгах пишут, что это нежелательно – в хлебе дрожжи, они бродят в желудках, но, как говорится, голод не тетка – наши зоопарковские воробьи не жалуются.Если в вашем дворе появилась стайка свиристелей (такие яркие птички с хохолком, красными перышками на крылышках и желтыми на хвосте), то эти птички - любители ягод. Им можно вынести замороженные ягоды без сахара. Нашим свиристелям мы даем даже вареные яйца, хотя во дворе это вряд ли получится – яйцо замерзнет.Если вы кормите птиц во дворе, несите им и зерно, и семечки, и крошки и приучите их к кормлению в одно и то же время, тогда они будут прилетать по расписанию и даже вас узнавать.