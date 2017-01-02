Зачем реклама?



Анастасия КУРМАЗОВА

Действительно, при звонке в справочную службу «Магеллан» соединения с оператором приходится ждать не менее 50 секунд, прослушивая рекламные объявления. Нашей газете в службе объяснили всё просто:«Магеллану» объяснять некогда, но мы это сделаем. Вот что происходит, когда предприятия, обязанные работать со своими клиентами бесплатно, не справляются с этими обязанностями. В данном случае речь идёт о ресурсоснабжающих организациях. Потребители обязаны в определённый срок передать ресурсникам показания своих приборов учёта, а те в свою очередь обязаны их принять. Более того, индивидуальные счётчики потребителям более чем активно навязываются, даже вводятся в действие повышающие коэффициенты, чтобы оставшихся без счётчиков простимулировать. А вот организовать беспрепятственную приёмку показаний ресурсники оказались не в состоянии, хотя вроде бы всё необходимое у них для этого есть. Тем не менее принимать показания взялась частная справочная служба «Магеллан». И это оказалось для жителей наиболее приемлемым вариантом. Вот только эта служба – предприятие коммерческое, его основная цель – извлечение прибыли. По идее звонок туда должен быть платным. Но этого нет. Поэтому звонящие и вынуждены выслушивать рекламу.Как этого избежать? Можно звонить непосредственно в Энергосбыт и «Водоканал». Только экономии времени и нервов это вам совершенно не даст, вместо рекламы придётся выслушивать короткие гудки, музыку или объявления самой ресурсной организации. Легче всего тем, кто умеет пользоваться Интернетом.Что же касается законности подобного навязывания, то закон о защите прав потребителей запрещает обусловливать приобретение одних товаров или услуг обязательным приобретением других товаров или услуг (статья 16). Самый простой пример: навязывание покупки страхового полиса при оформлении кредита в банке. Но здесь речь идёт именно о платных услугах. Поэтому фактически бесплатная услуга справочной не попадает под действие закона о защите прав потребителей.