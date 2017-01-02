Как восстановить СНИЛС?

Иван ПРОТАСОВ



Ольга КРАСНОВА

В среднем две минуты потребуется на изготовление страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). В этом нас заверила Марина КОЗЛОВА, замначальника ангарского управления Пенсионного фонда.- говорит Марина Леонидовна.Добавим, что для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования нужен паспорт. Дети старше 14 лет могут обратиться в ПФР самостоятельно со своим паспортом. На детей до 14 лет страховое свидетельство оформляет один из родителей при предъявлении своего паспорта и свидетельства о рождении ребенка.В Ангарске страховое свидетельство можно оформить в трех отделениях управления Пенсионного фонда: улица Коминтерна, 46А; 49 квартал, дом 20; 212 квартал, дом 15.