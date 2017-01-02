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Как восстановить СНИЛС?


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Сегодня, 10:08
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- Потерял СНИЛС - пенсионное страховое свидетельство. Подскажите, как получить дубликат?
Иван ПРОТАСОВ


В среднем две минуты потребуется на изготовление страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). В этом нас заверила Марина КОЗЛОВА, замначальника ангарского управления Пенсионного фонда.

- Если ранее СНИЛС был готов через 7-10 дней после подачи заявления, то теперь гражданину достаточно обратиться в Пенсионный фонд, подписать бланк анкеты и через несколько минут получить страховое свидетельство. Аналогичным образом можно оформить его дубликат в связи с потерей или сменой персональных данных, - говорит Марина Леонидовна.

Добавим, что для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования нужен паспорт. Дети старше 14 лет могут обратиться в ПФР самостоятельно со своим паспортом. На детей до 14 лет страховое свидетельство оформляет один из родителей при предъявлении своего паспорта и свидетельства о рождении ребенка.

В Ангарске страховое свидетельство можно оформить в трех отделениях управления Пенсионного фонда: улица Коминтерна, 46А; 49 квартал, дом 20; 212 квартал, дом 15.

Ольга КРАСНОВА
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