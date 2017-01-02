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Почему молчит телефон?


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Сегодня, 10:16
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- Раньше у гипермаркета «Апельсин» и сети магазинов «Эконом» был телефон 50-81-50. По нему можно было узнать о наличии товара, акциях, пожаловаться на продавцов. Теперь он молчит. Разве они больше не работают? В магазине продавец сказала, что не знает ничего. А вы что-нибудь знаете?
Анна Викторовна


Похоже, вы, Анна Викторовна, либо не являетесь подписчиком нашей газеты, либо не очень внимательно её читаете. Потому что мы не раз писали об изменениях, которые коснулись этой торговой сети. В № 133 от 1.12.2016 - «Сеть для «Апельсина» сказано, что ангарскую торговую сеть укрупнили, соединив с красноярской «Командор». Два ангарских «Апельсина» и 20 магазинов «Эконом» скоро превратятся в гипермаркет «Аллея», супермаркеты «Командор» и магазины для экономных людей «Хороший».

Ремонт и смена вывесок будут проходить поэтапно, что уже и происходит. С 1 января закрыт на ремонт «Апельсин» в 123 квартале, напротив супермаркета «ДСК». «Апельсин», расположенный в цоколе ТРЦ «Фестиваль», пока продолжает работу и сохраняет на январь все свои скидки и акции. Но это пока.

Неудивительно, что телефон этой торговой сети молчит. Нужно просто набраться терпения и подождать окончания ремонта и переформатирования магазинов, которое пройдёт в январе-феврале. Тогда и появится ясность, кому и по какому телефону звонить.

Алёна Лисова
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