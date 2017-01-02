На лёд выходить можно?

- В последние выходные дни по новостям только и слышно о трагедиях на льду. В Саратовской области провалился под лед водохранилища мотобуксировщик, на котором катались люди. Погибли три человека, в том числе двое детей. В Краснодарском крае ушли гулять на реку по льду подростки, и их до сих пор не могут найти. А как обстоят дела в Прибайкалье?
ВОРОНОВЫ
Ледовую обстановку комментирует старший инспектор государственной инспекции (ГИМС) Ангарского района Владимир АГАФОНОВ:- За все Прибайкалье сказать не могу. Знаю, что в конце пошлого года на Братском море провалился под лед трактор, в котором находилось четверо мужчин. Тела пока не нашли. А 2 января на Малом море двое подростков пошли в гости к бабушке через вроде бы замерзший залив и провалились. Погиб 11-летний ребенок. Второй мальчик смог выбраться самостоятельно.
На данный же момент ситуация на водоемах АГО следующая.
Средняя толщина льда на Китое достигает 30-50 сантиметров. В местах, где течение относительно спокойное, толщина может доходить до 70 сантиметров. Но эти данные никого не должны успокаивать. Китой (а именно его в основном пытаются перейти и даже переехать граждане) много раз показывал свой переменчивый характер. Сегодня льда может быть полметра, а завтра его уже в два-три раза меньше. Причиной тому могут быть температурные перепады, изменения уровня реки или течения. Поэтому переход через Китой КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН В ЛЮБОМ МЕСТЕ. Для тех, кто этого не понимает, мы периодически проводим рейды с взысканием штрафов.
Игорь КАРИН