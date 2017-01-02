На лёд выходить можно?

ВОРОНОВЫ



Игорь КАРИН

Ледовую обстановку комментирует старший инспектор государственной инспекции (ГИМС) Ангарского района Владимир АГАФОНОВ:На данный же момент ситуация на водоемах АГО следующая.Средняя толщина льда на Китое достигает 30-50 сантиметров. В местах, где течение относительно спокойное, толщина может доходить до 70 сантиметров. Но эти данные никого не должны успокаивать. Китой (а именно его в основном пытаются перейти и даже переехать граждане) много раз показывал свой переменчивый характер. Сегодня льда может быть полметра, а завтра его уже в два-три раза меньше. Причиной тому могут быть температурные перепады, изменения уровня реки или течения. Поэтому переход через Китой КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН В ЛЮБОМ МЕСТЕ. Для тех, кто этого не понимает, мы периодически проводим рейды с взысканием штрафов.