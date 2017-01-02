Где недорого кормят?

- Подскажите телефон социальной столовой. Есть ли у нас в городе бесплатные обеды для малоимущих? Если да, то где и в какое время?
Лариса ГеннадьевнаПообедать за 25 рублей можно в известной в городе “Чебуречной”.
Фото Николая СТЕРНИНА
Год назад в список предприятий общественного питания соцпроекта «Социальная политика на благо каждого жителя» входило 12 столовых и кафе, которые в разные дни недели (а кто-то и ежедневно) в определенные часы предоставляли обед по фиксированной цене 80-100 рублей. Сеть кафе «Шоколадный рай» отпускала по сниженным ценам часть своей кондитерской продукции.
Но, позвонив в первую по списку столовую «Чебуречная»,
которая много лет являлась участником проекта, услышали, что объявление о соцобедах с раздачи снято.- У нас и так низкие цены, потому что сюда ходит контингент попроще. Но мы - частное предприятие, и сейчас ситуация изменилась,
– рассказала нам владелица «Чебуречной» Юлия КОРОТИЧ. По её словам, введение социального обеда в столовых такого уровня и раньше не всегда было понятно и оправданно. Люди почти не обращали на него внимания, выбирая из общего меню то, что им хочется. Так, одна пожилая ангарчанка почти 20 лет берет себе неизменный гороховый суп (20 рублей) с хлебом (рубль) и чаем (4 рубля). А семейная пара под 90 лет приходит сюда дважды в день. Утром они берут молочную кашу, в обед - блюдо без мяса.
Акции, продиктованные добрым сердцем, раньше часто проходили в столовой «Туя».
Соцзащита перечисляла на счет предприятия сначала 30, потом 50 рулей на человека. Затраты на приготовление пищи, конечно, были гораздо больше, их предприятие покрывало из своего кармана. - Уже несколько лет мы так не работаем. Выживать стало труднее. Посмотрите, как подорожали продукты. Два года назад на меня выходили из соцзащиты, спрашивали, смогу ли я кормить 70 беженцев с Украины. 70 – нет, а вот четверых за счет предприятия взяла, -
поделилась с нашей газетой хозяйка «Туи» Анна БУЛГАТОВА.
Впрочем, и сейчас тут продолжают кормить социальным обедом по цене 85 рублей. Причем это не отдельное спецменю, а то, чем кормят всех посетителей. «Тарелку лапши или борща, котлету с макаронами или картошкой, чай с сахаром всегда дадим. Часто это больше указанной суммы. Пока держимся»,
- говорит Анна Григорьевна.
Держится и индивидуальный предприниматель кафе «Лола» на Центральном рынке
Сафар ГАФУРОВ. У него самая низкая стоимость обеда из двух блюд - 50 рублей. Что можно на такие деньги приготовить, даже трудно представить. Однако обеды вполне полноценные, из двух блюд и чая. Кормят пожилых людей по воскресеньям, с 12.00 до 14.00.
ИП Елизавета ОВДИЕНКО из кафе «Девяточка» в 252 квартале
рассказала, что раньше по льготной стоимости они кормили по утрам 10 человек из дома престарелых. Сейчас взяли под свою опеку 6 работающих пенсионеров предприятия «Стройкомплект» (сторожей, вахтеров, дворников), у которого арендуют помещение. С улицы никого не берут. Впрочем, и находится это кафе в отдалении от города.
Получается, столовые с услугой «социальный обед» в городе есть, но за прошедший год их количество заметно сократилось.
На фоне вышесказанного трудно поверить, что в Ангарске есть места, где кормят и вовсе бесплатно. Делают это представители благотворительной организации «Пища жизни»
- крупнейшей в мире гуманитарной миссии по раздаче вегетарианской еды. Каждый вторник, четверг и субботу всех пришедших кормят по адресу: квартал 92/93, дом 8, с 13.00 до 14.00, а также в микрорайоне Цементный.
Мясных и рыбных блюд в меню нет, вся пища приготовлена из овощей, круп и специй.
Оксана ТИХАЯ