.
,

Где недорого кормят?


0

Сегодня, 10:39
 Количество просмотров: 145
    

- Подскажите телефон социальной столовой. Есть ли у нас в городе бесплатные обеды для малоимущих? Если да, то где и в какое время?
Лариса Геннадьевна


Где недорого кормят?
Пообедать за 25 рублей можно в известной в городе “Чебуречной”.
Фото Николая СТЕРНИНА


Год назад в список предприятий общественного питания соцпроекта «Социальная политика на благо каждого жителя» входило 12 столовых и кафе, которые в разные дни недели (а кто-то и ежедневно) в определенные часы предоставляли обед по фиксированной цене 80-100 рублей. Сеть кафе «Шоколадный рай» отпускала по сниженным ценам часть своей кондитерской продукции.

Но, позвонив в первую по списку столовую «Чебуречная», которая много лет являлась участником проекта, услышали, что объявление о соцобедах с раздачи снято.

- У нас и так низкие цены, потому что сюда ходит контингент попроще. Но мы - частное предприятие, и сейчас ситуация изменилась, – рассказала нам владелица «Чебуречной» Юлия КОРОТИЧ. По её словам, введение социального обеда в столовых такого уровня и раньше не всегда было понятно и оправданно. Люди почти не обращали на него внимания, выбирая из общего меню то, что им хочется. Так, одна пожилая ангарчанка почти 20 лет берет себе неизменный гороховый суп (20 рублей) с хлебом (рубль) и чаем (4 рубля). А семейная пара под 90 лет приходит сюда дважды в день. Утром они берут молочную кашу, в обед - блюдо без мяса.

Акции, продиктованные добрым сердцем, раньше часто проходили в столовой «Туя». Соцзащита перечисляла на счет предприятия сначала 30, потом 50 рулей на человека. Затраты на приготовление пищи, конечно, были гораздо больше, их предприятие покрывало из своего кармана.

- Уже несколько лет мы так не работаем. Выживать стало труднее. Посмотрите, как подорожали продукты. Два года назад на меня выходили из соцзащиты, спрашивали, смогу ли я кормить 70 беженцев с Украины. 70 – нет, а вот четверых за счет предприятия взяла, - поделилась с нашей газетой хозяйка «Туи» Анна БУЛГАТОВА.

Впрочем, и сейчас тут продолжают кормить социальным обедом по цене 85 рублей. Причем это не отдельное спецменю, а то, чем кормят всех посетителей. «Тарелку лапши или борща, котлету с макаронами или картошкой, чай с сахаром всегда дадим. Часто это больше указанной суммы. Пока держимся», - говорит Анна Григорьевна.

Держится и индивидуальный предприниматель кафе «Лола» на Центральном рынке Сафар ГАФУРОВ. У него самая низкая стоимость обеда из двух блюд - 50 рублей. Что можно на такие деньги приготовить, даже трудно представить. Однако обеды вполне полноценные, из двух блюд и чая. Кормят пожилых людей по воскресеньям, с 12.00 до 14.00.

ИП Елизавета ОВДИЕНКО из кафе «Девяточка» в 252 квартале рассказала, что раньше по льготной стоимости они кормили по утрам 10 человек из дома престарелых. Сейчас взяли под свою опеку 6 работающих пенсионеров предприятия «Стройкомплект» (сторожей, вахтеров, дворников), у которого арендуют помещение. С улицы никого не берут. Впрочем, и находится это кафе в отдалении от города.

Получается, столовые с услугой «социальный обед» в городе есть, но за прошедший год их количество заметно сократилось.

На фоне вышесказанного трудно поверить, что в Ангарске есть места, где кормят и вовсе бесплатно. Делают это представители благотворительной организации «Пища жизни» - крупнейшей в мире гуманитарной миссии по раздаче вегетарианской еды. Каждый вторник, четверг и субботу всех пришедших кормят по адресу: квартал 92/93, дом 8, с 13.00 до 14.00, а также в микрорайоне Цементный. Мясных и рыбных блюд в меню нет, вся пища приготовлена из овощей, круп и специй.

Оксана ТИХАЯ
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Ограбление иркутского офиса «Быстрозайма»
Массовая драка у паба «Харатс» в Ангарске
Трезвая пробежка 1 января в 12-00
Все новости категории

Спортивные новости
9 медалей на межрегиональных соревнованиях по конькобежному спорту
Итоги первенства области по стрельбе из лука
Привезла серебро с чемпионата Европы по бобслею
Все новости категории

Реклама


Продам дачу в Китое.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел. 8-904-155-97-71 ___________________________
ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________

Происшествия
Трамвай сошёл с рельсов
Машину увезли вместе с детьми
Четверо пострадавших
Все новости категории

Общество
Бутерброд без масла
Как в деревне
Не терять хватку
Все новости категории

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Январь 2017 (100)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru