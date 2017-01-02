Где недорого кормят?

Лариса Геннадьевна

Пообедать за 25 рублей можно в известной в городе “Чебуречной”.

Фото Николая СТЕРНИНА

Оксана ТИХАЯ

Год назад в список предприятий общественного питания соцпроекта «Социальная политика на благо каждого жителя» входило 12 столовых и кафе, которые в разные дни недели (а кто-то и ежедневно) в определенные часы предоставляли обед по фиксированной цене 80-100 рублей. Сеть кафе «Шоколадный рай» отпускала по сниженным ценам часть своей кондитерской продукции.Но, позвонив в первую по спискукоторая много лет являлась участником проекта, услышали, что объявление о соцобедах с раздачи снято.– рассказала нам владелица «Чебуречной» Юлия КОРОТИЧ. По её словам, введение социального обеда в столовых такого уровня и раньше не всегда было понятно и оправданно. Люди почти не обращали на него внимания, выбирая из общего меню то, что им хочется. Так, одна пожилая ангарчанка почти 20 лет берет себе неизменный гороховый суп (20 рублей) с хлебом (рубль) и чаем (4 рубля). А семейная пара под 90 лет приходит сюда дважды в день. Утром они берут молочную кашу, в обед - блюдо без мяса.Акции, продиктованные добрым сердцем, раньше часто проходили вСоцзащита перечисляла на счет предприятия сначала 30, потом 50 рулей на человека. Затраты на приготовление пищи, конечно, были гораздо больше, их предприятие покрывало из своего кармана.поделилась с нашей газетой хозяйка «Туи» Анна БУЛГАТОВА.Впрочем, и сейчас тут продолжают кормить социальным обедом по цене 85 рублей. Причем это не отдельное спецменю, а то, чем кормят всех посетителей.- говорит Анна Григорьевна.Держится и индивидуальный предпринимательСафар ГАФУРОВ. У него самая низкая стоимость обеда из двух блюд - 50 рублей. Что можно на такие деньги приготовить, даже трудно представить. Однако обеды вполне полноценные, из двух блюд и чая. Кормят пожилых людей по воскресеньям, с 12.00 до 14.00.ИП Елизавета ОВДИЕНКОрассказала, что раньше по льготной стоимости они кормили по утрам 10 человек из дома престарелых. Сейчас взяли под свою опеку 6 работающих пенсионеров предприятия «Стройкомплект» (сторожей, вахтеров, дворников), у которого арендуют помещение. С улицы никого не берут. Впрочем, и находится это кафе в отдалении от города.Получается, столовые с услугой «социальный обед» в городе есть, но за прошедший год их количество заметно сократилось.На фоне вышесказанного трудно поверить, что в Ангарске есть места, где кормят и вовсе бесплатно.- крупнейшей в мире гуманитарной миссии по раздаче вегетарианской еды.Мясных и рыбных блюд в меню нет, вся пища приготовлена из овощей, круп и специй.