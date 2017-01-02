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Идти в садик?


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- В нашем садике много детей болеет. Будут ли в этом году закрывать садики и школы на карантин?
Наталья Викторовна


На этот вопрос 17 января отвечала журналистам начальник управления образования администрации АГО Лариса ЛЫСАК:

- С декабря прошлого года наметился подъём вирусных заболеваний. На сегодняшний день диагноз ОРВИ поставлен 5,6% школьников АГО и 9,2% детей, посещающих дошкольные учреждения. В случае превышения 20-процентного порога заболеваемости группа детского сада или всё учреждение будут закрыты на карантин.

На вторник, 17 января, уже были закрыты группы в детских садах № 27, 44, 48, 54, 57, 76, 82, 96 и 110. Родителям всех детей из закрытых групп (даже здоровых) обещают выдать больничные листы. Перевести внешне здорового ребенка из группы, закрытой на карантин, в другую группу нельзя, чтобы не спровоцировать распространение инфекции. Карантин длится не менее семи дней.

Чтобы предотвратить распространение болезни, педагоги обязаны с утра опросить родителей о состоянии ребенка, при первых признаках болезни поместить ребенка в медицинский изолятор при детском учреждении и вызвать родителей. А ещё использовать педагогические методы разобщения детей во время воспитательного процесса. Мытьё рук, полов и регулярные проветривания обязательны.

Родители обязаны ребенка с признаками ОРВИ оставить дома.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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