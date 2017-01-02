Идти в садик?

Наталья Викторовна

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

На этот вопрос 17 января отвечала журналистам начальник управления образования администрации АГО Лариса ЛЫСАК:На вторник, 17 января, уже были закрыты группы в детских садах № 27, 44, 48, 54, 57, 76, 82, 96 и 110. Родителям всех детей из закрытых групп (даже здоровых) обещают выдать больничные листы.Карантин длится не менее семи дней.Чтобы предотвратить распространение болезни, педагоги обязаны с утра опросить родителей о состоянии ребенка, при первых признаках болезни поместить ребенка в медицинский изолятор при детском учреждении и вызвать родителей. А ещё использовать педагогические методы разобщения детей во время воспитательного процесса. Мытьё рук, полов и регулярные проветривания обязательны.Родители обязаны ребенка с признаками ОРВИ оставить дома.