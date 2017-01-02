Где мои 5 тысяч?

Владимир

Наталья Сергеевна

Ольга КРАСНОВА

Единовременную выплату в сумме 5000 рублей, как и обещали раньше, ангарские пенсионеры получают вместе с пенсией в январе 2017 года. Независимо от того, кто доставщик - Почта России или альтернативные доставочные службы, банки. Тогда почему обратившиеся в газету ангарчане не получили 5000 рублей?По информации Любови ИВАНОВОЙ, начальника отдела выплаты ангарского управления Пенсионного фонда, в Иркутской области пенсии выплачивают с 3 числа каждого месяца, а финансирование единовременной выплаты началось позже - после праздников, с 10 января 2017 года. Повезло только тем пенсионерам, которые получают пенсии через банки, куда Пенсионный фонд перечислил средства еще в начале прошлой недели. Тем пенсионерам, которым пенсию уже принесли, а добавку в 5 000 рублей не доставили, переживать не стоит - ее им обязательно принесут отдельно.Руководство Почты России заверяет, что еще в декабре 2016 года каждый получатель пенсии через службу доставки был уведомлен о дне получения 5000 рублей. Служба доставки пенсии тоже утверждает, что предупредила своих пенсионеров - день доставки 5000 рублей был указан на отрывном талоне к квитанции о выплаченной сумме.Подскажем: если пенсионер по какой-то причине не получит 5 000 рублей в январе 2017 года (например, деньги приносили на дом, но человека не было), выплата будет произведена повторно – в следующем месяце вместе с пенсией.