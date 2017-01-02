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Где мои 5 тысяч?


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Сегодня, 15:58
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Где мои 5 тысяч?
- 10 января принесли пенсию бабушке, а 5 000 не принесли! Когда она спросила почему, почтальон ответила: «Путин обещал, пусть и выдает, а мне сколько дали, столько и принесла». Когда же принесут эту денежную добавку?
Владимир


- Мне на дом принесли только пенсию, доплаты в 5 000 рублей нет. Почему задержка и когда принесут?
Наталья Сергеевна


Единовременную выплату в сумме 5000 рублей, как и обещали раньше, ангарские пенсионеры получают вместе с пенсией в январе 2017 года. Независимо от того, кто доставщик - Почта России или альтернативные доставочные службы, банки. Тогда почему обратившиеся в газету ангарчане не получили 5000 рублей?

По информации Любови ИВАНОВОЙ, начальника отдела выплаты ангарского управления Пенсионного фонда, в Иркутской области пенсии выплачивают с 3 числа каждого месяца, а финансирование единовременной выплаты началось позже - после праздников, с 10 января 2017 года. Повезло только тем пенсионерам, которые получают пенсии через банки, куда Пенсионный фонд перечислил средства еще в начале прошлой недели. Тем пенсионерам, которым пенсию уже принесли, а добавку в 5 000 рублей не доставили, переживать не стоит - ее им обязательно принесут отдельно.

Почта России и альтернативные доставочные службы доставляют выплаты с 13 января по 23 января 2017 года. Руководство Почты России заверяет, что еще в декабре 2016 года каждый получатель пенсии через службу доставки был уведомлен о дне получения 5000 рублей. Служба доставки пенсии тоже утверждает, что предупредила своих пенсионеров - день доставки 5000 рублей был указан на отрывном талоне к квитанции о выплаченной сумме.

Подскажем: если пенсионер по какой-то причине не получит 5 000 рублей в январе 2017 года (например, деньги приносили на дом, но человека не было), выплата будет произведена повторно – в следующем месяце вместе с пенсией.

Ольга КРАСНОВА
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