- На подругу напала крупная собака. Изорвала ей все пальто, прокусила руку. Отогнать собаку помогла женщина, оказавшаяся неподалеку. Попросите кинологов, чтобы научили нас, как отбиться от нападающих собак.
ОксанаВ том, что собаки злые, виноваты обычно люди.
К сожалению, нападение собак на человека в нашем городе – явление не редкое. По словам Евгения СМАШНОГО, который временно исполняет обязанности заведующего травмпунктом, с жалобами на укусы собак обращаются в среднем по пять человек в месяц. Животные хватают за руки, но чаще за ноги и ягодицы. Так что главное правило
, о котором нашей газете рассказал председатель клуба служебного собаководства РОСТО ДОСААФ Виталий НЕСТЕРЕНКО: не поворачиваться к собакам спиной!- Не пытайтесь убежать от собаки, - учит этот опытный кинолог. - У них силен инстинкт погони за убегающим. Замрите и стойте на месте, не двигайтесь. Не показывайте, что вы боитесь. Животные ощущают страх, озлобленность, потому будут пытаться напасть. Если на вас бежит собака, но расстояние между вами значительное, можно попробовать поступить таким образом: резко прыгните вперед, прямо в ее сторону, это может сбить животное с толку, и собака остановится, а то и вовсе уйдет. Если собака скалится в паре шагов от вас, резко нагнитесь, сделайте вид, будто поднимаете с земли булыжник и кидаете его. Если под ногами валяются камешки, бросьте их в наступающую на вас собаку, лучше даже горсть мелких камней. Таким образом вы даете животному понять, кто сильнее, а на таких они обычно не нападают.
Возможно, вы замечали ситуацию, при которой животное сопровождает вас до определенного места, потом резко останавливается и идет обратно. Эту территорию, которую собака прошла за человеком, она считает собственными владениями, потому и охраняет ее. Тут важно животное не спровоцировать: идти спокойно, не размахивать руками, сумкой или тростью.
Следует соблюдать особую осторожность и в том случае, если поблизости от собаки находятся щенки. Их она станет защищать с особым рвением.
Однако опаснее всего не бродячие собаки, многие из которых сами боятся людей, а домашние псы бойцовских пород. Их владельцы специально обучают нападению. Такая не испугается, если вы сделаете вид, что кидаете в нее камень. Запомните советы, которые дает собачник с 50-летним стажем Сергей ПАНФИЛОВ:- Я служил на границе с восточноевропейской овчаркой. Мы не только их учили нападать на нарушителя, но и сами учились защищаться от собачьих зубов. Те уроки мне и в гражданской жизни помогали. Запомните: надо всегда носить с собой что-то, что может защитить вас от укусов: куртка, сумка, зонт, любая вещь, которая не даст добраться до тела. Постарайтесь ударить собаку, которая к вам агрессивно настроена, как можно сильнее между глаз, чтобы ее испугать и заставить потерять ориентацию. Если вам это удалось, запихивайте ей любой предмет в зубы, чтобы она приняла его за трофей или добычу, тогда она прекратит нападать и уйдет.
Еще лучше иметь в сумочке газовый баллончик или любой распыляющийся аэрозоль. Прыснули из него животному в глаза - и пока собака приходит в себя, успевайте сбежать. Такие баллончики помогают не только против собак, но и грабителей.
Галина ЛЕМЗЯКОВА