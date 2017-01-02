Как отбиться?

Оксана

Галина ЛЕМЗЯКОВА



К сожалению, нападение собак на человека в нашем городе – явление не редкое. По словам Евгения СМАШНОГО, который временно исполняет обязанности заведующего травмпунктом, с жалобами на укусы собак обращаются в среднем по пять человек в месяц. Животные хватают за руки, но чаще за ноги и ягодицы. Так что, о котором нашей газете рассказал председатель клуба служебного собаководства РОСТО ДОСААФ Виталий НЕСТЕРЕНКО:Возможно, вы замечали ситуацию, при которой животное сопровождает вас до определенного места, потом резко останавливается и идет обратно. Эту территорию, которую собака прошла за человеком, она считает собственными владениями, потому и охраняет ее. Тут важно животное не спровоцировать: идти спокойно, не размахивать руками, сумкой или тростью.Следует соблюдать особую осторожность и в том случае, если поблизости от собаки находятся щенки. Их она станет защищать с особым рвением.Однако опаснее всего не бродячие собаки, многие из которых сами боятся людей, а домашние псы бойцовских пород. Их владельцы специально обучают нападению. Такая не испугается, если вы сделаете вид, что кидаете в нее камень. Запомните советы, которые дает собачник с 50-летним стажем Сергей ПАНФИЛОВ:Еще лучше иметь в сумочке газовый баллончик или любой распыляющийся аэрозоль. Прыснули из него животному в глаза - и пока собака приходит в себя, успевайте сбежать. Такие баллончики помогают не только против собак, но и грабителей.