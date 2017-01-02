Проездной работает?

- В автобусе я езжу по 16 рублей по электронному проездному билету - транспортной карте пенсионера, не имеющего льгот. В новом году эта карта действует автоматически или надо куда-то обратиться, чтобы продлить срок её действия?
Анатолий Иванович
В Ангарске пенсионеры, не имеющие федеральных и региональных льгот, с 2013 года в общественном транспорте ездят по электронным транспортным картам. Стоимость поездки по такой карте - 16 рублей. Эта социальная поддержка осуществляется за счёт средств транспортных предприятий без финансирования из бюджета округа.
По информации Владимира ХМЫЛЬНИКОВА, руководителя пресс-службы Ангарского городского союза автотранспортников, в 2017 году переоформлять такие транспортные карты не нужно. Они по-прежнему действуют на всех городских маршрутах в трамваях и автобусах, за исключением автобусов автоколонны 1951.
Просьба к владельцам электронных транспортных карт одна - своевременно пополнять баланс и не передавать другим лицам. При нарушении этого требования карта будет изъята.
Ольга КРАСНОВА