Проездной работает?

Анатолий Иванович

Ольга КРАСНОВА

В Ангарске пенсионеры, не имеющие федеральных и региональных льгот, с 2013 года в общественном транспорте ездят по электронным транспортным картам. Стоимость поездки по такой карте - 16 рублей. Эта социальная поддержка осуществляется за счёт средств транспортных предприятий без финансирования из бюджета округа.По информации Владимира ХМЫЛЬНИКОВА, руководителя пресс-службы Ангарского городского союза автотранспортников, в 2017 году переоформлять такие транспортные карты не нужно. Они по-прежнему действуют на всех городских маршрутах в трамваях и автобусах, за исключением автобусов автоколонны 1951.Просьба к владельцам электронных транспортных карт одна - своевременно пополнять баланс и не передавать другим лицам. При нарушении этого требования карта будет изъята.