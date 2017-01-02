Кто придумал?

- Вы в курсе, что опекунов несовершеннолетних детей заставляют отчитываться о тратах на ребенка, его имуществе? Писать все, считать, докладывать. Нам что, делать больше нечего? Кто это все придумал вообще? Развели бюрократию!



«Придумано» все федеральным законом № 48 об опеке и попечительстве от 24.04.2008 г. Согласно ст. 25 закона опекун как несовершеннолетних, так и граждан, признанных недееспособными, не позднее 1 февраля текущего года обязан представить в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, использовании имущества подопечного и управлении имуществом. Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения о состоянии имущества и месте его хранения, приобретении имущества взамен отчужденного, доходах, полученных от управления имуществом подопечного, и расходах, произведенных за счет имущества подопечного. К отчету опекуна или попечителя прилагаются документы (копии товарных чеков, стоимость которых превышает установленный в соответствии с законом двукратный размер величины прожиточного минимума, квитанции об уплате налогов, страховых сумм, выписки о состоянии счетов на конец отчетного периода и другие платежные документы), подтверждающие указанные сведения, за исключением сведений о произведенных за счет средств подопечного расходах на питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды.



Представлять такой отчет это не право, а обязанность опекуна, объяснила нашей газете Елена ДЖУГАШВИЛИ, заместитель начальника ангарского управления Министерства социального развития, опеки и попечительства.



Есть ли выход? Кто может не отчитываться перед чиновниками по вышеназванным вопросам? Да, есть. В случае усыновления опекаемого ребенка опекуны и попечители освобождаются от обязанностей по предоставлению отчетов.