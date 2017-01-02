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Менять?


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Вчера, 23:43
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- В нашем доме электросчётчики установлены в подъезде. В ноябре к нам в подъезд пришла женщина, снимала показания и сказала, что счётчики нужно заменить на новые. Предлагала оплатить 2600 рублей, чтобы мне их установили сразу. Предупредила: с января всем, кто не заменил счётчики, будут начислять по 312 кВт на человека. Правда ли это? Кому принадлежат счётчики, которые установлены в подъездах? Кто за них, т.е. сохранность и исправность, отвечает?

Менять?
Замена счётчика – обязанность собственника.

Приборы учёта принадлежат собственникам квартиры, к которой они относятся, независимо от того, где они установлены – в квартире, в подъезде или вообще вне дома, как это бывает в частных домах. Следить за их сохранностью и исправностью должны владельцы. Устаревшие приборы учёта действительно подлежат замене. Устаревшими считаются счётчики, у которых класс точности составляет 2,5. Определить это просто: класс точности написан прямо на счётчике, это такая цифра, обведённая в кружок. Обычно приборы учёта, установленные после 2000 года, современным требованиям соответствуют, то есть имеют класс точности не ниже 2 (чем меньше цифра, тем выше класс точности).

Однако не стоит верить на слово каждой женщине, которая пришла к вам в подъезд. Дело в том, что Энергосбыт всем потребителям, обязанным заменить счётчики, отправил уведомления. И если вы его не получали, возможно, вас просто пытаются ввести в заблуждение. Суть простая: ходит по подъездам такая «проверяющая» и доверчивых собственников пугает. Мол, счётчик у вас не соответствует требованиям, надо срочно его менять, иначе будете платить очень-очень много. Замену предлагает тут же, на месте. На самом деле эта женщина скорее всего к Энергосбыту никакого отношения не имеет, а работает в той самой частной фирме, которая занимается установкой приборов учёта. Таким лихим способом эта организация продвигает свои услуги и ищет новых клиентов.

Если вы в своем счётчике разобраться не можете, то лучше позвоните в Энергосбыт по многоканальному телефону 8-800-100-97-77. Там вам точно скажут, надо менять вам счётчик или нет.

Анастасия КУРМАЗОВА
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