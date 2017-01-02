

Анастасия КУРМАЗОВА

Приборы учёта принадлежат собственникам квартиры, к которой они относятся, независимо от того, где они установлены – в квартире, в подъезде или вообще вне дома, как это бывает в частных домах. Следить за их сохранностью и исправностью должны владельцы. Устаревшие приборы учёта действительно подлежат замене. Устаревшими считаются счётчики, у которых класс точности составляет 2,5. Определить это просто: класс точности написан прямо на счётчике, это такая цифра, обведённая в кружок. Обычно приборы учёта, установленные после 2000 года, современным требованиям соответствуют, то есть имеют класс точности не ниже 2 (чем меньше цифра, тем выше класс точности).Однако не стоит верить на слово каждой женщине, которая пришла к вам в подъезд. Дело в том, что Энергосбыт всем потребителям, обязанным заменить счётчики, отправил уведомления. И если вы его не получали, возможно, вас просто пытаются ввести в заблуждение. Суть простая: ходит по подъездам такая «проверяющая» и доверчивых собственников пугает. Мол, счётчик у вас не соответствует требованиям, надо срочно его менять, иначе будете платить очень-очень много. Замену предлагает тут же, на месте. На самом деле эта женщина скорее всего к Энергосбыту никакого отношения не имеет, а работает в той самой частной фирме, которая занимается установкой приборов учёта. Таким лихим способом эта организация продвигает свои услуги и ищет новых клиентов.Если вы в своем счётчике разобраться не можете, то лучше позвоните в Энергосбыт по многоканальному телефону 8-800-100-97-77. Там вам точно скажут, надо менять вам счётчик или нет.