Сколько ждать?

Галина Михайловна



Галина ЛЕМЗЯКОВА

Галина Михайловна пояснила нашей газете, что этой услугой компании «Ростелеком» она пользуется не в первый раз. Это очень удобно: позвонил с домашнего телефона, назвал адрес, продиктовал текст, попросил прикрепить его к поздравительной открытке, а деньги отдал потом с платой за стационарный телефон.Однако ни в этот день, ни на следующий именинник открытку не получил. 11 января Галина Михайловна по телефону пыталась найти свое поздравление, которое до 9 микрорайона почти неделю не могли донести. Работники «Ростелекома» давали различные номера телефонов, по одному из которых предложили адресату самому прийти на почту. Мол, мы дважды приносили, но никого дома не застали.В результате поздравительная телеграмма добралась до человека, которому она предназначалась, только 17 января, спустя 11 дней после ее отправки. И даже тогда ее не лично вручили, а во входной двери оставили. Интересно, что на телеграмме отметка стояла из… Томска. Фантастика! Кто у нас так работает?Этот вопрос мы задали девушке, которая ответила по номеру 066. И услышали:За 10 дней открытку пешком можно было до Красноярска донести. А если бы в телеграмме содержалось не поздравление, а приглашение на свадьбу или похороны? Человек бы ни поздравить молодых, ни попрощаться с усопшим не успел.«Ростелеком», принимающий телеграммы по телефону 066, за одно слово берет 4 рубля 70 копеек. Галине Михайловне за две отправленные телеграммы выставили счет на 138 и 160 рублей. Поскольку телеграмма хоть и через 10 дней, но все-таки была доставлена, деньги женщине не вернут. Можно было бы попытаться оспорить часть средств, выставленных к оплате, за несвоевременно оказанную услугу. Для этого надо написать жалобу в компанию «Ростелеком», указав в ней номер телеграммы и приложив доказательства того, что ее доставили с опозданием. Отнести заявление в абонентский отдел, расположенный в 92 квартале. И ждать ответа по результатам проверки. Обычно на это отводится месяц.Галина Михайловна всего этого делать не стала. Просто решила больше никогда не отправлять телеграммы по телефону.