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Где сын?


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Сегодня, 10:43
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- Где сейчас сын губернатора? Почему все молчат и нет никакой информации?
Александр Анатольевич


На своём рабочем месте. Андрей Сергеевич ЛЕВЧЕНКО - по-прежнему генеральный директор ЗАО «Стальконструкция». Мы легко связались с ним по телефону, чтобы узнать, чем закончилась неприятная история с возбуждением против него уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ) и полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145 УК РФ). Мы писали об этом в номере за 15 октября 2015 года – «На сына губернатора завели уголовное дело».

Андрей Сергеевич сказал нашей газете, что пока никаких комментариев дать не может, и попросил подождать до весны.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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