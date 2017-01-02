Кто так делает?

Ремонтировать сети должен их хозяин. В данном случае это собственники домов в 30 микрорайоне.

Фото предоставлено жителями 30 микрорайона



Анастасия КУРМАЗОВА

Мы связались с управляющей компанией «Ангарский управдом» и попросили пояснить, почему нельзя решить вопрос с разливом канализации. Ведь не адронный коллайдер надо отремонтировать!, - объяснила Светлана СЕМЁНОВА, руководитель компании. - ТСпециалисты считают: уже давным-давно надо было объявить эти сети бесхозными, чтобы «Ангарский водоканал» мог принять их на свой баланс. Тогда и ремонтировать их будет проще, а главное – бесплатно. То есть за те самые деньги, которые мы платим за водоотведение. Пока же жильцы платят лишь за то, что их стоки «принимаются» в общую трубу. Поскольку сети являются по сути частной собственностью, каждый раз собственники вынуждены платить «Водоканалу» за чистку колодца. Выгодно это только «Водоканалу».Почему было не передать сети МУПу, когда дома были только построены? А кто его знает? Дома № 20 и 21 - так называемые таун-хаусы. Изначально там действовало ТСЖ, потом оно расформировалось, жильцы варились, что называется, в собственном соку. Поди узнай теперь, какие мысли были у председателя. И были ли вообще переданы ТСЖ схемы коммуникаций. Может, и нет! Так и живут. Снаружи дома выглядят практически по-европейски, а на самом деле исполнение чисто русское, концов не найдешь.Процесс признания сетей бесхозными длителен: должно пройти не менее года с момента официального объявления о бесхозности до того, пока муниципалитет сможет принять их на свой баланс и передать «Водоканалу». Частная собственность, как показывает практика, не всегда удобна и, главное, по карману простым людям. В данном случае, считает Светлана Семёнова, жильцам этих домов придётся ещё минимум год платить за постоянную прочистку колодца из своего кармана.