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Куда травмпункт дели?


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Сегодня, 11:07
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- У нас в МАНО с обратной стороны был травмпункт. Куда его перенесли?
Любовь Васильевна


Куда травмпункт дели?
Номера телефонов в травмпункте остались прежними. 92-29-91 – регистратура, звонить можно до 16.00.
Фото Николая СТЕРНИНА



О том, что травмпункт из здания МАНО в 6а микрорайоне переедет в БСМП, мы на страницах газеты сообщили еще 19 ноября 2016 года. Статья так и называлась «Травмпункт переезжает».

Вот уже полтора месяца первичная травматологическая помощь в круглосуточном режиме оказывается в приемном покое БСМП.

В больнице есть необходимое оборудование, включая передвижной портативный рентген. После изучения снимка дежурный врач решает, в каком лечении нуждается пациент: стационарном или амбулаторном. Если перелом тяжелый – сразу кладут в травматологическое отделение. В этом главный плюс переезда травмпункта.

Обратите особое внимание на слова «первичная помощь» и запомните, что в любое время суток, когда бы вы ни получили травму, обращаться надо именно в приемный покой БСМП. А вот вторичный прием проводится уже в травматологическом пункте, который находится на первом этаже поликлиники. Там большая вывеска с крупными буквами. Не заблудитесь!

Напоминаем, что с травмами лица за помощью необходимо обращаться не в БСМП, а в челюстно-лицевую клинику, которая находится в хирургическом корпусе городской больницы № 1 на территории сангородка.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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