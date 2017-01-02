Куда травмпункт дели?

Любовь Васильевна

Номера телефонов в травмпункте остались прежними. 92-29-91 – регистратура, звонить можно до 16.00.

Фото Николая СТЕРНИНА





Галина ЛЕМЗЯКОВА

О том, что травмпункт из здания МАНО в 6а микрорайоне переедет в БСМП, мы на страницах газеты сообщили еще 19 ноября 2016 года. Статья так и называлась «Травмпункт переезжает».Вот уже полтора месяца первичная травматологическая помощь в круглосуточном режиме оказывается в приемном покое БСМП.В больнице есть необходимое оборудование, включая передвижной портативный рентген. После изучения снимка дежурный врач решает, в каком лечении нуждается пациент: стационарном или амбулаторном. Если перелом тяжелый – сразу кладут в травматологическое отделение. В этом главный плюс переезда травмпункта.Обратите особое внимание на слова «первичная помощь» и запомните, что в любое время суток, когда бы вы ни получили травму, обращаться надо именно в приемный покой БСМП. А вот вторичный прием проводится уже в травматологическом пункте, который находится на первом этаже поликлиники. Там большая вывеска с крупными буквами. Не заблудитесь!Напоминаем, что с травмами лица за помощью необходимо обращаться не в БСМП, а в челюстно-лицевую клинику, которая находится в хирургическом корпусе городской больницы № 1 на территории сангородка.