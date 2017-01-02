Кому нужны работники?

Олег Петрович

Даже на ярмарках вакансий ищущих работу всегда больше, чем работодателей.

Фото Николая СТЕРНИНА



Ольга КРАСНОВА

Найти работу сегодня в нашем городе действительно непросто, даже по рабочей специальности. Помочь могут и должны в центре занятости – госучреждении, занимающимся именно этой проблемой.там пройдет очередная межтерриториальная ярмарка вакансий. Как нашей редакции пояснила Ольга УСОВА, начальник отдела взаимодействия с работодателями, на нее приглашены работодатели не только Ангарска, но Иркутска, Усолья и других городов нашего региона. Т.е. возможностей найти работу теоретически должно быть больше. Мало того обещают помочь подобрать работу по всей России - дадут контактные телефоны различных организаций. Так, не выезжая из Ангарска, можно попробовать устроиться на работу, к примеру, в Красноярск или другой город России.в центре занятости проходит декада «Трудовая мобильность». Приглашают всех, кто хочет трудоустроиться в другой местности. В кабинетах 1, 4, 12, 15 проконсультируют по вопросам трудоустройства и финансовой поддержки при переезде.с 15.00 до 16.00, по телефону 615-884 будет проведен «Единый час прямой линии связи». На нем специалисты ответят на вопросы тех, кто ищет работу. Много ли таких?В прошлом году в центр занятости обратился 8281 ангарчанин, ищущий работу, из них 1678 были зарегистрированы как безработные. Центр провел13 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 4486 ангарчан. Вакансии им предлагали 232 работодателя. Всего за прошлый год при содействии центра были трудоустроены 5858 человек. Среди них 68 инвалидов и 148 ангарчан предпенсионного возраста.Какие кадры нужны? Квалифицированные врачи, учителя, воспитатели детского сада, инженеры, медсестры, менеджеры, музыкальные руководители, провизоры, риелторы, техники, торговые представители, фармацевты. Требуются рабочие высокой квалификации - бетонщики, водители, изолировщики, кондитеры, машинисты поточной линии формования хлебных изделий, монтажники, охранники, пекари, повара, портные, слесари-ремонтники, токари, электрогазосварщики, электромонтажники, электромонтеры.Работодатели заинтересованы в специалистах высокой квалификации. В том числе и таких специальностей, как кондуктор, официант, обработчик рыбы, продавец. Зарплаты предлагают скромные. Объясняют: для начала. Однако работать за 10 тысяч ангарчане категорически не желают. На начало января 2017 года через центр занятости работу искал 1041 человек, из них 724 были признаны безработными, т.е. не нашли место из предложенных. При этом, отмечают специалисты центра, в Ангарском городском округе уровень безработицы официально считается низким – всего 0,56% трудоспособного населения, тогда как в Иркутской области он составляет 1,11%.