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Почему так?


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Сегодня, 16:55
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- Опять “за трубами” сваливают мусор! Да когда же это безобразие кончится?
Жители 15 микрорайона


Почему так?
Знаменитая и неистребимая свалка “за трубами”. До ближайших жилых домов пять минут пешком.

Почему так?
Свалка в 91-м квартале. От детского учреждения её отделяет только забор.

Это место “за трубами” считается одним из самых грязных в городе. Независимо от времени года и того, кто у нас мэр. Здесь валили при МИХАЙЛОВЕ, валили при ЖУКОВЕ, валят при ПЕТРОВЕ.

Казалось бы, чего проще? Район известен, дорога к нему одна. Почему бы не поставить там на неделю-другую пост охраны общественного порядка, например, казаков? Сами они составлять протоколы об административном правонарушении не могут, но оформить документы для этого в их силах. Да и эффект принесут не штрафы, а сам факт: попался! Сюда уже нельзя!

Со стороны эта земля выглядит как настоящий мусорный полигон. Кучи отходов, вороны. В основном мусор строительный, причём явно после ремонта квартир. Но есть и бытовой - коробки, испорченные продукты. Это, без сомнения, отходы из магазинов, особенно торгующих фруктами-овощами. В центре свалки возвышаются две огромные кучи сучков – явно работа подрядчиков, проводивших летом обрезку кустарника. Там же обрезки тополей. При желании нетрудно установить, кто получил муниципальный заказ на обрезку и нарушает закон о благоустройстве.

Кто-то скажет: там уже и не город вовсе, ничего не видно, если специально не искать. Это действительно так. Хотя глупо думать, что гниющий мусор не отравляет воздух и землю, там не заводятся насекомые и грызуны, от всего этого не страдают жители ближайших микрорайонов. В советское время здесь вообще на лыжах ходили. А сейчас надо ходить в спецодежде и очень осторожно. Впрочем, не только там.

Вот забор детского учреждения в 91 квартале. Рядом с ним - мусорная площадка. Контейнеры переполнены, однако на самой площадке чистота и порядок, очевидно, дворник чётко знает свою территорию. Прямо за забором гуляют дети. Мусор обычный, бытовой, появился он здесь явно не за один день. Благо время года сейчас позволяет не суетиться.

Так и хочется сказать: какой нам, товарищи, бренд? Нам бы первичным навыкам взрослого человека научиться, то есть убирать за собой.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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