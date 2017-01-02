Почему так?

Жители 15 микрорайона

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

Это место “за трубами” считается одним из самых грязных в городе. Независимо от времени года и того, кто у нас мэр. Здесь валили при МИХАЙЛОВЕ, валили при ЖУКОВЕ, валят при ПЕТРОВЕ.Казалось бы, чего проще? Район известен, дорога к нему одна. Почему бы не поставить там на неделю-другую пост охраны общественного порядка, например, казаков? Сами они составлять протоколы об административном правонарушении не могут, но оформить документы для этого в их силах. Да и эффект принесут не штрафы, а сам факт: попался! Сюда уже нельзя!Со стороны эта земля выглядит как настоящий мусорный полигон. Кучи отходов, вороны. В основном мусор строительный, причём явно после ремонта квартир. Но есть и бытовой - коробки, испорченные продукты. Это, без сомнения, отходы из магазинов, особенно торгующих фруктами-овощами. В центре свалки возвышаются две огромные кучи сучков – явно работа подрядчиков, проводивших летом обрезку кустарника. Там же обрезки тополей.Кто-то скажет: там уже и не город вовсе, ничего не видно, если специально не искать. Это действительно так. Хотя глупо думать, что гниющий мусор не отравляет воздух и землю, там не заводятся насекомые и грызуны, от всего этого не страдают жители ближайших микрорайонов. В советское время здесь вообще на лыжах ходили. А сейчас надо ходить в спецодежде и очень осторожно. Впрочем, не только там.Вот забор детского учреждения в 91 квартале. Рядом с ним - мусорная площадка. Контейнеры переполнены, однако на самой площадке чистота и порядок, очевидно, дворник чётко знает свою территорию. Прямо за забором гуляют дети. Мусор обычный, бытовой, появился он здесь явно не за один день. Благо время года сейчас позволяет не суетиться.Так и хочется сказать: какой нам, товарищи, бренд? Нам бы первичным навыкам взрослого человека научиться, то есть убирать за собой.