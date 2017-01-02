.
,

Где мы находимся?


0

Сегодня, 16:56
 Количество просмотров: 39
    

- Почему Ангарск не относится к северным территориям? Какие города относятся?
Людмила Петровна


По информации Нели КРУГЛОВОЙ, зампредседателя комитета по экономике и финансам администрации АГО, чтобы определить, относится ли территория к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, нужно заглянуть в «Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера», утвержденный постановлением Совета Министров СССР № 1029 от 10 ноября 1967 года.

В соответствии с этим перечнем в Иркутской области к районам Крайнего Севера относится Катангский район. К местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, относятся: Бодайбинский, Казачинско-Ленский, Братский, Киренский, Мамско-Чуйский, Усть-Илимский, Нижнеилимский и Усть-Кутский районы; города: Усть-Илимск, Усть-Кут, Бодайбо и Братск.

Город Ангарск не относится ни к районам Крайнего Севера, ни к приравненным к ним местностям.

Ольга КРАСНОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Ограбление иркутского офиса «Быстрозайма»
Массовая драка у паба «Харатс» в Ангарске
Трезвая пробежка 1 января в 12-00
Все новости категории

Спортивные новости
Бегали и прыгали
Отбор в сборную
«Ермак» не узнать
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________

Происшествия
Всё ещё ищут
Честь мундира
По горячим следам
Все новости категории

Общество
Головой работайте!
Дайте подготовиться!
Язык любви
Все новости категории

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Январь 2017 (253)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru