Где мы находимся?

Людмила Петровна

Ольга КРАСНОВА

По информации Нели КРУГЛОВОЙ, зампредседателя комитета по экономике и финансам администрации АГО, чтобы определить, относится ли территория к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям,утвержденный постановлением Совета Министров СССР № 1029 от 10 ноября 1967 года.В соответствии с этим перечнем в Иркутской области к районам Крайнего Севера относится Катангский район. К местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, относятся: Бодайбинский, Казачинско-Ленский, Братский, Киренский, Мамско-Чуйский, Усть-Илимский, Нижнеилимский и Усть-Кутский районы; города: Усть-Илимск, Усть-Кут, Бодайбо и Братск.Город Ангарск не относится ни к районам Крайнего Севера, ни к приравненным к ним местностям.